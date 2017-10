 Uber-Rivale : Lyft sammelt eine Milliarde US-Dollar bei Alphabet-Fonds ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Frisches Geld Im Zuge der Finanzierungsrunde rücken Alphabet und Lyft enger zusammen. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

San FranciscoDer Fahrdienstvermittler Lyft hat sich frisches Geld bei Investoren besorgt. Die von CapitalG, einem Investmentfonds der Google-Mutter Alphabet, angeführte Finanzierungsrunde spült eine Milliarde Dollar in die Kasse. Das teilte Lyft am Donnerstag in San Francisco mit. Insgesamt wurde die Firma von Geldgebern zuletzt nach eigenen Angaben mit elf Milliarden Dollar bewertet. Damit hat Lyft seinen Marktwert deutlich gesteigert, bleibt aber weit abgeschlagen hinter dem großen Konkurrenten Uber.

Im Zuge der Finanzierungsrunde rücken Alphabet und Lyft enger zusammen - CapitalG-Partner David Lawee erhält einen Platz im Verwaltungsrat. Alphabet baut den Einfluss beim Uber-Rivalen damit aus, zuvor hatten die Roboterauto-Tochter Waymo und Lyft bereits eine Allianz geschmiedet. Im Hintergrund tobt ein Streit mit Uber: Waymo hat den Lyft-Konkurrenten wegen angeblichen Technologie-Diebstahls vor Gericht gebracht. Trotz des Konflikts ist Alphabet aber durch eine frühere Beteiligung auch Investor bei Uber.