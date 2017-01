Verwirrend vor diesem Hintergrund sind vor allem die Preise im Outlet-Center. So sind auf vielen Produkten vermeintliche Ursprungspreise ausgezeichnet für eine Ware, die es so offensichtlich nie im regulären Handel gegeben hat. (Foto: Getty Images)

KölnOb Metzingen, Roermond oder Bad Münstereifel: Outlet-Center sind ein Paradies für eingefleischte Schnäppchenjäger - schließlich locken hier satte Rabatte für die Verbraucher. Die wenigsten Outlet-Fans wissen jedoch, was dort wirklich verkauft wird. Ein Fall von Kundenverarsche?

Markenwaren zu Schnäppchenpreisen - das erwarten viele Verbraucher vom Einkauf in Outlet-Centern. Doch die in einer Stichprobe eingekauften Produkte gab es vorher gar nicht im Fachhandel. Das haben Recherchen des NDR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazins "Markt" im NDR Fernsehen ergeben (Sendetermin: 30.1. um 20:15 Uhr). Die Wettbewerbszentrale hält insbesondere die angeblichen Rabattpreise für irreführend.

In einer Stichprobe, so erklärt der NDR in einer aktuellen Mitteilung, haben Reporter Kleidungsstücke namhafter Markenhersteller in einem Outlet-Center im schleswig-holsteinischen Neumünster gekauft. Recherchen bei den Herstellern haben ergeben, dass diese Produkte in den Filialen gar nicht zu haben waren.

Textilexperten der Akademie Mode und Design in Hamburg haben die Outlet-Produkte auf ihre Qualität hin geprüft. Unter dem Mikroskop konnten sie erkennen, dass die Outlet-Mode im Vergleich zu ähnlichen Produkten der Markenhändler von zum Teil minderwertigerer Qualität war.

So war das Futter eines Winterschuhs der Marke UGG zum Beispiel wesentlich schlechter verarbeitet als beim Original (es hat gefärbt und gefuselt), die Baumwolle eines Polo-Shirts von Ralph Lauren war körniger und teilweise schief geschnitten. Bei einem Polo Shirt von Tommy Hilfiger war die Passform nach Ansicht der Experten schlechter als beim Original.

Verwirrend vor diesem Hintergrund sind vor allem die Preise im Outlet-Center. So sind auf vielen Produkten vermeintliche Ursprungspreise ausgezeichnet für eine Ware, die es so offensichtlich nie im regulären Handel gegeben hat. Die Wettbewerbszentrale sieht das kritisch. "Wenn dieser höhere Preis, der hier als Originalpreis gekennzeichnet ist, so nicht gefordert wurde, dann ist das ein Fall von irreführender Werbung über die Preisgestaltung", meint Peter Brammen, Geschäftsführer der Wettbewerbszentrale in Hamburg. Von den betroffenen Herstellern hat sich gegenüber "Markt" keiner zu den Recherchen geäußert.

Ganz neu ist das Thema allerdings nicht. Immer wieder geraten die Marken-Outlets in die Kritik. Auch eine Recherche von RTL-Reportern ergab schon 2015, dass 70 bis 80 Prozent der Klamotten in Outlets extra für diese produziert würden. „Die Stückzahlen sind groß, aber die Qualität ist niedriger als die Kollektionsware. Im Endeffekt ist das eine Kundenverarsche", erzählte der Leiter einer Fabrik im türkischen Bursa, die deutsche Outlets beliefert. Andere Branchenexperten gehen von 30 bis 40 Prozent aus, Fakt aber ist, dass die Kunden Abstriche bei der Qualität machen müssen - und die Outlets auf Mogelpackungen setzen.

Viele große Marken wie Nike oder Adidas äußern sich zu diesem Thema nicht. Puma erklärte gegenüber RTL damals: „Wir produzieren auch Produkte für unsere Outlets, die unser aktuelles Sortiment ergänzen, aber ich bitte um Verständnis, dass wir keine näheren Angaben machen.“ Von Tom Tailor hieß es: „In Ausnahmefällen lassen wir eigens für unsere Outlet-Stores Ware anfertigen, um den Kunden auch hier ein ausgewogenes Sortiment anbieten zu können.“