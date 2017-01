Zweifel an der Batterie für Elektro-Autos

Die Swatch Group hat die Batterie zusammen mit der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) entwickelt und zudem mit dem chinesischen Autokonzern Geely ein Kooperationsabkommen abgeschlossen. Anwendungen in Drohnen, E-Bikes und E-Scootern eingerechnet, könne der Umsatz schon 2020 zehn bis fünfzehn Milliarden Dollar (9,5 bis 14,3 Milliarden Euro) erreichen, prognostizierte Hayek in einem Gespräch mit der „NZZ Am Sonntag” vor fast einem Jahr. Schon 2017 könnten erste Autos mit den Batterien unterwegs sein, so Hayek.

Doch davon ist gegenwärtig noch nichts zu sehen. „Zum Projekt der Swatch Group gibt es viele Gerüchte. Aber es sind noch keine Details bekannt”, sagte Tobias Bischoff von der Energie-Anlagegesellschaft EIC Investments. Es werde sich zeigen, ob die in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich entwickelten Batterien tatsächlich auch in eine kostengünstige und gut reproduzierbare Massenproduktion überführt werden könnten, sagte Lang. „Große Hersteller wie Samsung SDI oder Panasonic dürften dank Milliardeninvestitionen die Technologieführerschaft behalten.”

„Der Fahrplan für diese sogenannte Superbatterie erscheint mir unrealistisch. Es ist unmöglich, innerhalb von nur drei Jahren von Null auf zehn Milliarden Umsatz zu kommen”, sagte Paul Wyser, Besitzer des Batterieherstellers Wyon und ehemaliger Swatch-Manager, zu den Plänen seines früheren Arbeitgebers. Eine Batterie zu entwickeln brauche viel Zeit und Geld.

Zurückhaltend äußert sich auch Kooperationspartner Geely. „Das ist eines von vielen Projekten. Wir arbeiten mit einigen Anbietern zusammen”, sagte Firmensprecher Ashley Sutcliffe. „Es befindet sich momentan noch für beide Parteien in den Kinderschuhen.”

Trotzdem ist Swatch im Fonds von Urs Beck eine der zehn größten Positionen, weil er auf den langfristigen Ansatz des Konzerns setzt, der auch in den hohen Lagerbeständen zum Ausdruck kommt. „Markanteile gewinnt man, wenn der Zyklus auf dem Tiefpunkt ist, und dafür ist Swatch gut aufgestellt.”