Ein Über-Aldi hätte wohl schlechte Chancen

Mit Erfolg: Lagen die Discounter 2016 beim Umsatzwachstum noch deutlich hinter den Supermärkten, so haben Aldi, Lidl und Co. nach Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 2017 wieder die Nase vorn.

Fragt sich nur: Kann man des Guten auch zuviel tun? Längst wird in der Branche darüber diskutiert, ob nicht durch die Aufwertung der Läden und der Angebote bei Aldi und Lidl Platz genug entstanden ist für einen neuen Ultra-Hard-Discounter, der preislich unterhalb der Marktführer angesiedelt wäre.

Die Hypermarktkette Real hat den Markt sogar schon einmal angetestet – mit einer Billigmarke „Ohne Schnickschnack. Ohne teuer“, die der Händler Ende 2013 einführte. Erklärtes Ziel war es, die etablierten Discounter preislich zu unterbieten. „Die Discounter haben ihre Qualität immer weiter nach oben geschraubt, so dass darunter wieder Raum ist“, hießt es damals im Unternehmen.

Aus den anfangs 20 Artikel „ohne Namen“ sind bis heute 150 geworden. Das Angebot reicht von Spaghetti bis zu Kosmetiktüchern. Doch trotz der aggressiven Preise scheint das Modell inzwischen an ein Grenze zu stoßen. Denn das Unternehmen betont: „Das Sortiment soll nicht weiter ausgebaut werden.“

Tatsächlich sind Branchenkenner auch eher skeptisch, was die Chancen für einen Über-Aldi angeht. „Trotz aller Bemühungen um ein besseres Einkaufserlebnis für die Kunden, sind die großen Discounter immer noch zu kostenorientiert, um genug Raum für einen billigeren Rivalen zu lassen“, urteilt etwa der Handelsexperte Thomas Täuber von der Unternehmensberatung Accenture.

Ganz ähnlich sieht das Boris Planer vom Handelsanalysten Planet Retail. Sein Urteil: „Ein Hard Discounter der ganz alten Schule hat in Deutschland zurzeit keine Chance.“ Die Ansprüche der Verbraucher seien mit den Jahren einfach zu sehr gestiegen. Allerdings schränkt er ein. „Es sähe vielleicht anders aus, wenn in Deutschland eine schwere Rezession ausbrechen würde und die Konsumenten wirtschaftlich in ernsthafte Nöte gerieten.“