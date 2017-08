Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Staat kann gegen den Rendite-Hunger der Märkte nichts tun

Reiner Hoffmann Der Gewerkschaftsboss kritisiert die auf den Kapitalmarkt fokussierte Strategie von Unilever. (Foto: dpa)

Konzernchef Polman muss besonders beweisen, dass es ihm ernst ist mit der Rendite. In der Branche hat er sich den Ruf als Mister Nachhaltigkeit hart erarbeitet. Doch einige Anleger wollen lieber Rendite sehen als Ressourcenschutz. Polman muss zeigen, dass sich beides vereinbaren lässt. Über die Gesamtwirtschaft sind 16 Prozent Rendite in der aktuellen Zinslage zwar gut, im Vergleich mit anderen Konsumgüter-Markenkonzernen liegt Unilever allerdings eher im Mittelfeld. Wegen der stabilen Branchenlage gelten Konsumgüter-Aktien als vergleichsweise hoch bewertet – entsprechend müssen die Konzerne liefern.

Im ersten Halbjahr 2017 verbesserte Unilever seine Marge bereits um 1,8 Prozentpunkte. Analysten bemerkten, das sei ein so großer Fortschritt wie in den gesamten acht Jahren davor zusammengenommen. „Wie dem auch sei, als nächstes stellt sich die wahre Frage: Wird Unilevers Mengenwachstum dasjenige der Konkurrenten 2018 und drüber hinaus übertreffen? Das erste Halbjahr 2017 bestärkt uns nicht in dieser Annahme“, schrieben die UBS-Analysten. Ein einheitlicher Konzernsitz könne künftig aber Abspaltungen oder größere Zukäufe erleichtern – auch wenn sich diese derzeit nicht abzeichneten.

„Es geht darum, die Margen immer höher zu treiben. bei den letzten Abspaltungen ging es um 15 Prozent, jetzt um 20, demnächst dann um 25, 30 Prozent“, wetterte Betriebsrat Soggeberg. DGB-Chef Hoffmann pflichtete bei: „Es kann nicht sein, dass man jetzt Strategien an den Tag legt, die denjenigen von Finanzinvestoren gleichen.“ Ziel müsse Beschäftigungssicherung sein. Die Interessen der Arbeitnehmer müssten vor denjenigen des Kapitalmarkts stehen.

Doch gegen den Renditehunger des Kapitalmarkts kann auch Wirtschaftsministerin Zypries wenig ausrichten: Das Unternehmen könne nicht staatlich vor Übernahmen geschützt werden, habe sie laut Teilnehmern gesagt. Tatsächlich kann der Staat nur in seltenen Übernahmefällen eingreifen, etwa wenn sicherheitspolitische Interessen Deutschlands gefährdet sind. „Wir müssen realistisch sehen, dass die Bundesregierung hier nur eingeschränkte Möglichkeiten hat“, sagte DGB-Chef Hoffmann.

Doch Unilever selbst könnte es sich mit seinen Spar-Plänen schwer machen, in Deutschland qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Dabei warb der Konzern mit seinem architektonisch ausgefallen und nachhaltigen Gebäude an der Elbe auch für ein gutes Arbeitsklima. Bis zur Eröffnung der Aussichtsetage der Elbphilharmonie im vergangenen November galt das weiße Bürohaus mit der Aussicht über den Fluss sogar als das von Hamburg-Touristen meistbesuchte Gebäude in der Stadt.

Immerhin: Konkrete Pläne will Unilever erst im Oktober vorlegen. Dann ist die Bundestagswahl bereits gelaufen.