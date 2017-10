Unilever : Stürme und Regen verderben das Geschäft

Datum: 19.10.2017 10:47 Uhr

Die Stürme in den USA und das schlechte Wetter in Europa haben das Geschäft im dritten Quartal vermiest, klagt Unilever. Der Umsatzzuwachs lag unter den Erwartungen. Analysten zweifeln jedoch an der Erklärung.