China ist für United ein wichtiger Markt

Proteste dieser Art häufen sich in jüngster Zeit in China. Im März war ein Chinese in Paris von der Polizei erschossen worden. Daraufhin war es zu massenhaften Protesten der chinesischen Community in der Stadt gekommen. Es gäbe eine gezielte Verfolgung von Menschen mit chinesischer Abstammung, so der Vorwurf. Die Proteste wurden auch in China unterstützt.

Die Fluggesellschaft reagierte zunächst mit einem Statement von Konzernchef Oscar Munoz, der sich am Montag für den Vorfall entschuldigte. „Es tut mir leid, dass wir die Passagiere umquartieren mussten“, so Munoz. Als dies die Wogen nicht glätten konnte, entschuldigte er sich am Dienstag nochmal und erkläre, dass „niemand jemals so behandelt werden sollte“. Die Fluggesellschaft werde die volle Verantwortung für den Vorfall übernehmen.

Nicht alle Passagiere fliegen mit Beispiel „United Airlines“ Ein Fluggast wird gewaltsam aus einer United-Airlines-Maschine gezerrt, weil sie zu voll ist. Das Flugzeug war überbucht. Könnte das auch Reisenden in Deutschland passieren – womöglich zu Ostern oder in der Ferienzeit? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum verkaufen Fluggesellschaften zu viele Tickets? Aus ökonomischer und ökologischer Sicht sei es sinnvoll, möglichst alle Plätze in einem Flugzeug zu besetzen, erklärt Carola Scheffler, Sprecherin des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). „Erfahrungsgemäß erscheinen aber nicht alle Passagiere zu ihrem gebuchten Flug.“ Bei Lufthansa sind das im Jahr etwa 3 der rund 110 Millionen Passagiere, wie Unternehmenssprecherin Anja Lindenstein sagt. Damit möglichst wenige Plätze frei bleiben, werden die Flüge bis zu einem gewissen Prozentsatz überbucht. „Das ist gängige Praxis im Airline-Business.“

Wir stark können Maschinen überbucht sein? Konkrete Zahlen nennen BDL und Lufthansa nicht. Das sei extrem unterschiedlich und hänge von der Strecke, dem Tag und Ereignissen wie Kongressen, Messen oder großen Events ab. Auf der Basis dieser Erkenntnisse und konkreter Erfahrungswerte der Vergangenheit berechnen die Airlines, wie viele Passagiere voraussichtlich ihren Flug nicht antreten. Es wird aber nicht jede Maschine überbucht: Gerade zu Ferienbeginn, bei Großereignissen oder Messen ginge die Airline das Risiko nicht ein, sagt Lufthansa-Sprecherin Lindenstein.

Warum treten manche Passagiere ihren Flug nicht an? Geschäftsreisende buchten manchmal mehrere Flüge, „weil sie nicht wissen, wann ihr Meeting zu Ende ist“, sagt Lindenstein. Verpasste Anschlussflüge sind ein anderer Grund. Dazu kommen persönliche Ursachen wie beispielsweise eine Krankheit oder ein Unfall. Es gebe aber auch kulturelle Unterschiede. Manche Fluggäste verpassten schon mal während des Shoppens ihre Maschine. Die Deutschen seien in der Regel sehr pflichtbewusste Reisende.

Wie gehen die Fluggesellschaft damit um, wenn zu viele Passagiere mitfliegen wollen? Zunächst wird nach Passagieren gesucht, die freiwillig von dem Flug zurücktreten, wie Scheffler und Lindenstein sagen. Sie würden dann auf eine andere Maschine umgebucht. Je nach Entfernung und der Dauer bis zum nächsten Flug gibt es dafür auch Geld. Sollte der nächste Flug erst am nächsten Tag gehen, zahlt die Fluggesellschaft auch eine Hotel-Übernachtung. Die Einzelheiten regelt eine EU-Verordnung. „Der Passagier hat zusätzlich die Möglichkeit, auf einen späteren Flug umgebucht zu werden oder sich den Ticketpreis zurückerstatten zu lassen“, sagt Scheffler.

Was machen die Fluggesellschaften, wenn sich nicht genug Freiwillige finden? Dann wird der Zeitpunkt des Check-Ins der Fluggäste berücksichtigt, wie Lindenstein sagt. Dabei gilt: „Je eher, desto besser.“ Die Fluggesellschaft spreche mit einzelnen Gästen und versuche, eine individuelle Lösung zu finden. Das Problem werde auf jeden Fall am Gate gelöst, bevor die Passagiere einsteigen, betont Lindenstein. Ob es dabei bereits einmal zu Handgreiflichkeiten verärgerter Reisender kam, sei ihr nicht bekannt.

Wie ist es bei gebuchten Ferienreisen, außerhalb von Linienflügen? Bei Ferienflügen gibt es relativ wenig Passagiere, die nicht am Flughafen erscheinen, wie der Sprecher von TUI Fly, Jan Hillrichs, sagt. „Die Urlauber kommen in der Regel.“ Daher würden die Maschinen normalerweise auch nicht überbucht. Sollte dies doch einmal passieren, so erkenne dies das Computersystem bereits Tage vor dem Abflug. Den letzten Kunden werde dann rechtzeitig eine Alternative angeboten. Hillrichs versichert: „So etwas wie bei United kann bei uns nicht vorkommen.“

Der chinesische Markt ist wichtig für die Fluggesellschaft, die bereits seit 1986 Städte in dem Land anfliegt. Mittlerweile 96 Flüge starten jede Woche aus Festlandchina und Hongkong, darunter Direktflüge von Peking nach New York und von Schanghai nach Los Angeles. Durch die Proteste muss die Airline nun auf diesen Strecken mit massiven Schwierigkeiten rechnen.

Auf Weibo forderte der bekannte Wirtschaftsexperte Song Hongbing einen Boykott von United: „Wir sollten chinesische Menschen überall auf der Welt zu einem Boykott motivieren. Solche Leute verstehen nur die Sprache des Geldes, deshalb sollten wir die Snobs mit der Macht des Marktes bestrafen.“ Also Vorbild nennt er das jüngste Vorgehen gegen südkoreanische Unternehmen, darunter vor allem die Lotte Group.

Der südkoreanische Konzern ist in China in die Kritik geraten, nachdem es ein Firmengelände für die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD zur Verfügung gestellt hatte. Die chinesischen Staatsmedien hatte die Firma noch gewarnt, dass sie mit Konsequenzen rechnen müsste, würden sie die Entscheidung nicht überdenken. Inzwischen wurde ein milliardenschweres Bauprojekt des Unternehmens in China gestoppt, nachdem die Behörden es einer ausführliche Feuerinspektion unterzogen hatten.

Ein Großteil der Supermärkte wurde mit ähnlichen Begründungen geschlossen. 20.000 Mitarbeiter hat die Kette in China. Auf weitere Unternehmensarme sind von den Gängelungen betroffen. Lotte hat seit ihrem Markteintritt mehrere Milliarden Dollar in China investiert. Durch die Boykotte steht das Unternehmen massiv unter Druck.