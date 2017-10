Das schwarze Schaaf der Familie

Das gelang ihm schließlich auch, weil er durchsickern lässt, dass Hugo Henkel Geld in die Schweiz geschafft hatte. Hugo musste sich daraufhin in den Aufsichtsrat zurückziehen. Aber Lüps wolle noch mehr. Er wollte den ganzen Stamm Hugo, der wie die beiden anderen Familienstämme die Anteile des Konzerns hielten, aus der Firma drängen. Doch bevor ihm das mit politischer Hilfe gelingen konnte, verunglückte er auf dem Rückweg von der Reichshauptstadt Berlin nach Düsseldorf auf der Autobahn. Hugos ältester Sohn wurde neuer Firmenchef und sorgte wieder für den Familienfrieden.

Henkel setzte laut dem ZDF-Porträt auch Kriegsgefangene in seinen Werken ein, allerdings keine Insassen aus Konzentrationslagern. So erhielten die Henkel-Verantwortlichen nach dem Krieg den sogenannten „Persil-Schein“, mit dem die Alliierten die Entnazifizierung bescheinigten.

Neben den Einsichten in die düstere Vergangenheit des Henkel-Clans, gibt es in dem ZDF-Film auch Heiteres. So sind Szenen aus einem Werbefilm zu sehen, in dem Konrad Henkel, der von 1961 bis 1980 an der Spitze des Konzerns stand, mit einem Löwen über das Firmengelände in Düsseldorf-Holthausen streift. Der darf im Labor auch mal etwas umwerfen. Damit bewies der frühere ansonsten eher zurückhaltende Vorstandschef viel Humor. Der witzige Werbefilm, der nicht überall in der Familie gut ankam, schadete aber seinem Renomée keineswegs. Die Familie war Konrad Henkel dankbar, dass er aus dem mittelständischen Unternehmen, das anfangs mit Tee-Import aus China und mit „Bleichsoda“ startete, einen Weltkonzern für Klebstoff-, Waschmittel- und Körperpflege formte – mit einem Umsatz von zuletzt rund 19 Milliarden Euro und mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit.

Und natürlich darf Gabriele Henkel in dem Film nicht fehlen, die vor kurzem verstorbene Frau von Konrad Henkel. Sie gab der ansonsten zurückgezogen lebenden Unternehmerfamilie mit ihrem Jet-Set-Leben, ihren berühmten Empfängen für Prominente aus Politik und Wirtschaft und dem Aufbau einer großen Kunstsammlung für den Konzern etwas Glamour. „Die Persilstory“ ist ein Beitrag mit manchen überraschenden Einblicken in die berühmte deutsche Unternehmerdynastie und lebt von zahlreichen bislang nicht veröffentlichten Fotos und Filmszenen.