Persil „Die Unternehmensinteressen stehen an allererster Stelle, die Familieninteressen kommen danach“, benennt Simone Bagel-Trah aus der Eigentümerfamilie von Henkel den Grundsatz des Unternehmens. (Foto: dpa)

DüsseldorfWeiß wie ihr berühmtes Waschmittel Persil ist das Image der Familie Henkel. Doch intern gibt es im Düsseldorfer Clan immer wieder Stoff für Konflikte, von denen nur wenig bekannt wird. Christoph Henkel, einer der größten Einzelaktionäre des Kleb- und Waschmittelkonzerns, wollte an die Spitze des Familienkonzerns rücken. Der 59-Jährige hatte sich auch erhofft, Chef des wichtigen Gesellschafterausschusses zu werden, wo die Interessen der Familie gebündelt sind. „Ja, selbstverständlich“, sagt er in dem Beitrag „Die Persil-Story“, den das ZDF heute Abend um 20.15 Uhr ausstrahlt.

Aber damals, 2009, machte Simone Bagel-Trah aus der Eigentümer-Familie das Rennen und übernahm den Vorsitz des mächtigen Gremiums bei Henkel. „Man muss sich als einzelne Person auch mal zurückstellen“, gibt sich Christoph Henkel heute einsichtig, räumt aber ein: „Das war nicht immer ganz einfach, das gebe ich unumwunden zu.“ Aber Christoph Henkel macht – typisch für das Familienunternehmen – klar, dass Bagel-Trah die richtige Person für den Posten sei.

Denn letztlich fügen sich die Familienmitglieder den gemeinsamen Entscheidungen. „Wenn es wirklich darauf ankommt, dann stehen die alle zusammen“, versichert Ex-Aufsichtsratschef Albrecht Woeste in dem Fernsehbeitrag. Denn das Unternehmen, das Fritz Henkel 1876 Jahren gründete, hat einen Grundsatz, an den sich am Schluss alle halten. „Die Unternehmensinteressen stehen an allererster Stelle, die Familieninteressen kommen danach“, betont Bagel-Trah, die als Vertreterin der fünften Generation heute sowohl den Aufsichtsrat als auch den Gesellschafterausschuss leitet.

Dennoch gibt es ein Kapitel in der Firmengeschichte, in dem der Familienfriede aufs äußerste gefährdet war – und das ausgerechnet in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Das ZDF beleuchtet ausführlich diese schwierige und wenig bekannte Phase des Unternehmens. Werner Lüps, Enkel des Firmengründers, wollte mit aller Macht Henkel-Chef werden. Der begeisterte Anhänger der NSDAP versuchte, durch politische Intrigen und seine Kontakte zu Hermann Göhring, einem der einflussreichsten Politiker der Nationalsozialisten, den damaligen Konzernchef Hugo Henkel aus dem Amt zu drängen.