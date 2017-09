Bombardier Die C-Serie des Flugzeugherstellers könnte unter den hohen Importzöllen der USA leiden. (Foto: AP)

FrankfurtIst das der Todesstoß für einen Hoffnungsträger? Das US-Handelsministerium will die C-Serie, den nagelneuen Mittelstreckenjet des kanadischen Herstellers Bombardier, mit einem Importzoll von sage und schreibe 220 Prozent belegen. Zwar muss die Entscheidung noch bestätigt werden. Zudem könnte sie von der US International Trade Commission wieder einkassiert werden. Doch deren Entscheidung wird wohl erst im kommenden Jahr fallen.

Vor Bombardier und den Kunden für das neue Flugzeug liegen also Monate der Unsicherheit. Schon wird in der Branche diskutiert, was die US-Airline Delta nun mit dem Auftrag für Bombardier macht. Delta hat 75 CS100 fest bestellt und sich eine Option auf bis zu 50 weitere Maschinen gesichert. Delta verweist darauf, dass die Entscheidung des Handelsministeriums bisher nur vorläufig sei. Für die Anleger jedoch ist der Importzoll mehr als nur eine vorläufige Entscheidung: Die bis 2021 laufenden Anleihen von Bombardier brachen nach der Bekanntgabe durch das US-Handelsministeriums ein.

Angezettelt hat den Fall der Rivale Boeing. Der hatte aus dem kolportierten Kaufpreis, den Delta und Bombardier für die 125 Flugzeuge ausgehandelt haben sollen, einen Stückpreis von 19,6 Millionen Dollar errechnet. Laut Liste kostet eine CS100 aber 76,5 Millionen Dollar. Zwar sind kräftige Preisnachlässe gerade bei wichtigen und großen Kunden in der Luftfahrt Standard. Doch ein solcher Rabatt, sollte er stimmen, wäre schon außergewöhnlich.

Boeing wirft dem Rivalen deshalb vor, das neue Flugzeug zu Dumpingpreisen in den Markt drücken zu wollen, die nur durch staatliche Subventionen möglich seien. Bombardier hatte sich mit der insgesamt sechs Milliarden Dollar teuren Entwicklung der C-Serie mächtig verhoben und war in eine finanzielle Schieflage geraten. Mittlerweile ist die C-Serie in ein eigenes Unternehmen ausgelagert, an dem neben Bombardier auch die Provinz Quebec beteiligt ist.

Bombardier widerspricht der Rechnung von Boeing, ebenso dem Vorwurf von Dumpingpreisen. Zudem verweist man darauf, dass die C-Serie mit einer Sitzzahl von bis 130 Plätzen einen Markt anspreche, für den Boeing selbst gar kein Flugzeug habe. Der Rivale sei von der Bestellung etwa durch Delta gar nicht betroffen, heißt es.

Deshalb überrascht es nicht, dass die Entscheidung des amerikanischen Handelsministeriums bei der kanadischen Regierung heftigen Widerspruch erntet. „Das geschieht einzig mit dem Ziel, Bombardiers C-Serie vom amerikanischen Markt zu eliminieren“, wetterte Chrystia Freeland, die Außenministerin des Landes. Premierminister Justin Trudeau hatte bereits angekündigt, kein Militärgerät mehr bei Boeing kaufen zu wollen, sollte die USA massiv gegen Bombardier vorgehen.