US-Konzern HP endet Quartal mit mehr Gewinn und Umsatz

HP Inc profitiert von der gestiegenen Nachfrage nach PCs und Druckern - sowie der Steuerreform von Trump. Das kommt auch HPE zugute.

HP kann Gewinn und Umsatz steigern. (Foto: Reuters) Hewlett-Packard

Palo AltoÜberraschend starke Nachfrage nach Druckern und Computern haben Gewinn und Umsatz beim Hardware-Hersteller HP Inc im jüngsten Geschäftsquartal kräftig steigen lassen. Der Überschuss wurde in den drei Monaten bis Ende Januar auf 1,9 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro) im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Das teilte der Konzern, der seit 2015 das Hardware-Geschäft des Tech-Urgesteins Hewlett-Packard weiterführt, am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit.

Das Quartalsergebnis profitierte kräftig von einem milliardenschweren buchhalterischen Sondererlös aus der US-Steuerreform. Doch im Tagesgeschäft lief es zuletzt ebenfalls besser als erwartet. Die Erlöse legten um 14,5 Prozent auf 14,5 Milliarden Dollar zu und übertrafen die Prognosen der Analysten damit deutlich. An der Wall Street kamen die Zahlen und auch der Geschäftsausblick gut an. Die Aktie stieg nachbörslich zeitweise um rund acht Prozent.

Auch die für IT-Services zuständige Schwestergesellschaft Hewlett Packard Enterprises (HPE) legte starke Ergebnisse vor. Hier kletterte der Gewinn - ebenfalls beflügelt durch einen positiven Bilanzeffekt aufgrund der Steuerreform - von 0,3 auf 1,5 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro). Der Umsatz nahm um elf Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar zu. HPE kündigte zudem eine Dividendenerhöhung um 50 Prozent und Aktienrückkäufe von mehr als 5,5 Milliarden Dollar an. Der Aktienkurs schoss nachbörslich um über zwölf Prozent in die Höhe.