US-Sportartikelhersteller Nike-Vize Trevor Edwards tritt nach Beschwerden der Mitarbeiter zurück

Mark Parker bleibt über 2020 hinaus an der Spitze des Sportartikelherstellers. Der Grund: Sein potenzieller Nachfolger trat überraschend zurück.

Überraschender Abgang. (Foto: dpa) Trevor Edwards

New YorkBeim US-Sportartikelhersteller Nike hat Markenpräsident Trevor Edwards Aufgrund überraschend seinen Rückzug angekündigt. Edwards ist hinter CEO Mark Parker die Nummer zwei im Konzern und galt bislang als dessen Kronprinz. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen im August soll er Parker als Berater zur Seite stehen, teilte Nike am Donnerstag mit. Ob sein Posten neu besetzt wird, blieb unklar.

Zugleich gab der Konzern bekannt, dass Nike-Chef Parker über das Jahr 2020 hinaus den Sportartikelriesen als CEO, President und Chairman führen wird. Parker wird in diesem Jahr 65 Jahre alt und ist seit mehr als einem Jahrzehnt CEO des Konzerns. Das hatte Spekulationen geschürt, dass es möglicherweise noch in diesem Jahr zu einem Führungswechsel kommen könnte.

Das „Wall Street Journal“ (WSJ) berichtete am Donnerstag, der Grund von Edwards überraschendem Abschied liege in zahlreiche Mitarbeiterbeschwerden über falsches Verhalten des Markenpräsidenten am Arbeitsplatz.

Der Nike-Chef muss sein Management neu ordnen. (Foto: Reuters) Mark Parker

In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter erklärte CEO Parker am Donnerstag demnach, dass das Unternehmen in den vergangenen Wochen Berichte über „in unserer Organisation aufgetretenes Verhalten“ erhalten habe, die nicht den Kernwerten des Konzerns entsprächen. Hierbei nannte er unter anderem Inklusion und Respekt.

Den genauen Grund für die Beschwerden nannte Parker laut dem WSJ nicht. Ein Nike-Sprecher sagte laut der Zeitung, dass es keine Vorwürfe gegen Edwards gebe. Unklar blieb, ob andere Führungskräfte direkt von den Beschwerden betroffen sind.

Edwards war einer von wenigen Führungskräften, die als mögliche Nachfolger Parkers gehandelt wurden. Als weitere denkbare Kandidaten wurden in der Vergangenheit COO Eric Sprunk, und Michael Spillane, verantwortlich für die Bereiche Design, Produkte und Merchandising, genannt.