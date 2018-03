 Verhandlungen: Medien: Arcandor wird Insolvenz anmelden

HB ESSEN. Der Handels- und Touristikkonzern Arcandor will einen Insolvenzantrag stellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur dpa am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin.

Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass der Konzern dem Kanzleramt mitgeteilt habe, Insolvenzantrag zu stellen.

Auch „Spiegel Online“ berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, dass Arcandor auf die Vorlage eines neuen Rettungskonzepts verzichtet und einen Insolvenzantrag stellen wird. Arcandor-Chef Karl-Gerhard Eick selbst habe diese Entscheidung im Kanzleramt bekanntgemacht. Arcandor wolle demnach die Frist für eine Nachbesserung seines Konzeptes verstreichen lassen.