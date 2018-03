 Verkehrsminister der Länder: Widerstände gegen Bahnprivatisierung

Bei der Sonderkonferenz der Verkehrsminister am kommenden Donnerstag zeichnen sich erhebliche Widerstände gegen die geplante Teilprivatisierung der Bahn ab. Ohne erhebliche und vor allem für den Bund teure Änderungen wollen die Länder nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ dem Gesetzentwurf des Bundeskabinetts nicht zustimmen.

Die Verkehrsminister der Länder wollen Nachbesserungen bei der Privatisierung der Bahn. FOTO: dpa (Foto: dpa)

HB BERLIN/WIESBADEN. So soll der Bund entweder die Hälfte der Nahverkehrsinvestitionen ausschließlich für „Regionalnetze und S- Bahnstrecken“ verwenden oder den Ländern „ein echtes Mitsprache- und Kontrollrecht“ bei der Verwendung aller Bundesgelder für Investitionen im Nahverkehr (jährlich 500 Millionen Euro) einräumen. Das gehe aus einem Beschlussvorschlag für die Sonderkonferenz in Berlin hervor, berichtet das Magazin. Außerdem fordern die Länder Sanktionen gegen die Bahn, wenn das Unternehmen nach der Privatisierung nicht ausreichend in den Nahverkehr investiert oder Gleisanlagen nicht ordentlich in Schuss hält. Verbindlich sollen auch „Qualitätsvorgaben und Mittelausstattung“ für Bahnhöfe und Serviceeinrichtungen geregelt werden. Den Kabinettsentwurf wollen die Länder von Gutachtern jetzt überprüfen lassen.

Hessens Verkehrsminister Alois Rhiel (CDU) pocht weiter auf eine strikte Trennung von Schienennetz und Verkehr: „Das Netz bleibt beim Staat und wird befahren von Zügen verschiedener Eisenbahngesellschaften, darunter die DB AG. Nur so können faire Wettbewerbsbedingungen herrschen. Nur so bekommen wir attraktive Angebote“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur dpa. Hessen werde auf der Sonderkonferenz am Donnerstag (2. August) einen entsprechenden Antrag einbringen.

Rhiel verlangt zudem faire Chancen für Konkurrenzunternehmen: „Dies lässt sich aber nur verwirklichen, wenn nicht ein Unternehmen gleichzeitig das Netz besitzt und darauf Verkehr anbietet und so immer einen unfairen Vorteil hat.“ In Hessen bedienten private oder nicht zur Bahn gehörende öffentliche Firmen zahlreiche, zuvor ausgeschriebene Strecken: „Dies ist durchweg sehr erfolgreich und wird von den Fahrgästen gut angenommen.“ Wo die Bahn dagegen noch auf Basis alter Verträge - also ohne Ausschreibung - tätig sei, fahre sie mit deutlich schlechteren Zügen. „Dauer-Langsamfahrstellen, verfallende Bahnhöfe und Rückbau von Kreuzungsbahnhöfen kommen in ländlichen Gebieten leider häufiger vor, als Netzbetreiber tut die Bahn hier viel zu wenig“, klagte Rhiel. Er hege aber für das Privatisierungsvorhaben immer noch Hoffnung, „dass wir doch noch substanzielle Verbesserungen für mehr Wettbewerb, mehr Qualität und günstige Preise erreichen können“.