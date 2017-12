Vier Tage Streik : Verdi will Amazon im Umtauschgeschäft stören

Datum: 27.12.2017 12:12 Uhr

Die Mitarbeiter am größten deutschen Versandlager-Standort von Amazon in Bad Hersfeld sind zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft Verdi das Umtauschgeschäft des Onlinehändlers stören.