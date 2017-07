 Vorstandsposten zu besetzen: Deutsche Bahn vertagt Sondersitzung

image

„Food Courts“ in Bahnhöfen: Die Bahn entdeckt die Gastronomie

PremiumDie Deutsche Bahn entdeckt die Gastronomie auf Bahnhöfen als Geldquelle. Der Staatskonzern will die Flächen in den Eingangshallen und Durchgängen nicht mehr nur verpachten. Schule machen soll ein Projekt in Karlsruhe. mehr…