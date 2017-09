Vorstoß eines Aktionärs : HBC hat möglichen Käufer für Kaufhof

Datum: 07.09.2017 03:20 Uhr

Kaufhof-Eigner HBC hat in den Wandel der Kaufhauskette in ein Multichannel-Unternehmen investiert. Doch Investor Land and Buildings sieht darin offenbar keine Zukunft. Er verleiht seinen Forderungen nun Nachdruck.