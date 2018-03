Votum für Konzernzentrale Steuergeschenk für Unilever bringt niederländischen Premier in Erklärungsnot

Die niederländische Regierung will auf 1,4 Milliarden Euro Steuern verzichten – obwohl die Entscheidung des Konzerns für Rotterdam schon gefallen ist.

Wurde der Ausbau der Unilever-Zentrale in Rotterdam mit Steuergeldern erkauft? (Foto: dpa) Unilever baut in Rotterdam aus

HamburgDie Entscheidung von Unilever, künftig seine Zentrale allein in Rotterdam zu unterhalten und London zum reinen Spartensitz herunterzustufen, ist eigentlich ein Riesenerfolg für den niederländischen Premierminister Mark Rutte. Schließlich stand er seit Monaten unter Druck, nachdem sein Land mehrere Konzernsitze verloren hatte.

Doch nun, nach vollzogener Entscheidung, regt sich neue Kritik. Rutte erkaufe den Erfolg mit einem milliardenteuren Steuergeschenk.

Eine „Erpressungspolitik von Unilever und eine Prestigepolitik des Premierministers“ beklagte etwa der Parteichef der Grün-Links-Partei, Jesse Klaver. Konkret geht es darum, dass Ruttes Regierung die Steuer auf Dividenden, die ins Ausland fließen, streichen will – obwohl diese Maßnahme in keinem Wahlprogramm stand.

Das soll multinationalen Konzernen wie Unilever die Entscheidung für einen Sitz in den Niederlanden erleichtern. Schließlich gibt es etwa in Großbritannien eine solche Steuer nicht.

Bislang arbeiten 3100 Menschen für Unilever in den Niederlanden und 7300 in dem deutlich größeren Vereinigten Königreich. Aus historischen Gründen sitzt der Konzern bislang in beiden Ländern, will aber nach einem gescheiterten Übernahmeversuch durch Heinz-Kraft effizienter werden und kündigte am Donnerstag nach monatelanger Debatte an, Rotterdam zum alleinigen Sitz zu machen.

Für den Regierungsplan kommt die Unilever-Entscheidung nun womöglich zu früh. Schließlich ist die Steuererleichterung noch nicht Gesetz – obwohl die Regierung sie gerade mit Blick auf die Diskussion bei Unilever beschließen wollte.

Nun aber schafft der Konzern schon vorher Fakten. „Das Kabinett wird entlarvt“, sagte Klaver „Dieses Geschenk an Aktionäre muss vom Tisch.“ Auch aus der größeren sozialdemokratischen Oppositionspartei PvdA kommt Kritik. Schließlich hatte Unilever bereits angekündigt, nur wenige Jobs verlagern zu wollen.

„Unilever lässt sich in den Niederlanden nieder, aber die Anzahl der zusätzlichen Arbeitsplätze ist null. Das Resultat: Die Niederlande sind um 1,4 Milliarden Euro ärmer und es gibt keine Extra-Jobs“, sagte Klaver. Offiziell will Unilever eine zwei- bis dreistellige Anzahl Jobs verlagern, hatte aber bereits in den vergangenen Monaten einige Mitarbeiter nach Rotterdam verschoben.