Votum für Konzernzentrale Steuergeschenk für Unilever bringt niederländischen Premier in Erklärungsnot

Steuerlich wird das den Niederlanden nur wenige Mehreinnahmen bringen. Die gestrichene Dividendensteuer ist nämlich nicht der einzige Vorteil, den die Politik dem Konzern einräumt.

Jobs, die aus dem Ausland in die Niederlande verlagert werden, sind steuerlich deutlich vergünstig – anders als in Großbritannien. 30 Prozent des Gehalts muss für die ersten zehn Jahre nicht versteuert werden. Offiziell soll das Nachteile ausgleichen, etwa für Pendler.

Regierungspolitiker wehrten sich gegen die Vermutung, es gehe allein um Steuervorteile. Wirtschaftsminister Eric Wiebes betonte, die Entscheidung schaffe langfristig Werte. Die sei ein Zeichen dafür, dass die Niederlande für Lebensmittelhersteller ein ein guter Standort seien. „Wir punkten nicht mit einem spezifischen Argument, sondern mit der Kraft des Standortklimas“, sagte der Minister.

Auch andere wiesen auf langfristige Vorteile hin: Unilever werde bei zukünftigen Entscheidungen dazu tendieren, neue Jobs in Rotterdam anzusiedeln. Zudem sichere eine Konzernzentrale zahlreiche Arbeitsplätze im Umfeld, etwa in Anwaltskanzleien.

Insgesamt werten die niederländischen Medien die Entscheidung als Vertrauensbeweis für Holland. „Unilever umarmt das rheinische Modell“, kommentierte die größte Wirtschaftszeitung „FD“. In der niederländischen Rechtsform NV sei eine feindliche Übernahme schwerer möglich – auch ohne eine komplizierte Stiftungsstruktur. So hätten die Arbeitnehmer im niederländischen Modell stärkere Mitbestimmungsrechte.

Bei einer feindlichen Übernahme gelten zudem gesetzlich 250 Tage Bedenkzeit, in denen sich das Management wehren kann. Für den niederländischen Fiskus komme es nun darauf an, wie viel mehr Umsatz Unilever in Rotterdam buche und ob Gebühren für Markenrechte künftig in Rotterdam statt in London auflaufen, spekulierte die Zeitung.