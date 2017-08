 Walmart: Online-Geschäft beflügelt weltgrößten Einzelhändler

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Walmart Bei den Investoren kamen die aktuellen Konzern-Zahlen nicht gut an. Im vorbörslichen Handel gaben die Aktien 2,4 Prozent nach. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

ChicagoDer weltgrößte Einzelhändler Walmart hat dank gestiegener Kundenzahlen und eines florierenden Online-Geschäfts seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis das dritte Jahr in Folge gesteigert. Die Erlöse in den seit mindestens einem Jahr geöffneten Filialen im Heimatmarkt USA wuchsen im Quartal bis zum 31. Juli um 1,8 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,7 Prozent gerechnet. Aufgrund von Preissenkungen und Investitionen in E-Commerce-Aktivitäten sank die Bruttomarge allerdings um elf Basispunkte auf 25 Prozent.

Der Überschuss brach allerdings binnen Jahresfrist um 23 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar ein. Grund sei ein Verlust durch den Rückkauf von Schulden gewesen, teilte der Konzern weiter mit. Walmart hob das untere Ende des Gewinnausblicks für das Gesamtjahr auf 4,30 Dollar je Aktie von 4,20 Dollar an.

Am oberen Ende von 4,40 Dollar hielt das US-Unternehmen jedoch fest. Bei den Investoren kamen die Zahlen nicht gut an. Im vorbörslichen Handel gaben die Walmart-Scheine 2,4 Prozent nach.