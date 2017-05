Die Ziele der Angreifer sind bislang noch sehr unklar. In der Regel steht bei Erpressungsoftware (Ransomware) das finanzielle Interesse im Vordergrund. Auch mit „Wanna Cry“ wurden die Opfer aufgefordert, ein Lösegeld zu zahlen, um ihre verschlüsselten Daten wieder entschlüsseln zu lassen. Die weltweite Attacke soll den Angreifern aber gerade einmal rund 30 000 Euro in die Kassen gespült haben. Relativ stark seien Einrichtungen in Großbritannien, aber auch in Frankreich betroffen gewesen, sagte Cybersicherheits-Experte Kissmann. „Die Schweiz war bis dato weniger betroffen.“ Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lag Deutschland unter den am stärksten betroffenen Ländern weltweit auf Platz 13. Man sei aber weiterhin dabei, die Attacke zu analysieren, auch was die Methoden der Weiterverbreitung betreffe, sagte Kissmann.