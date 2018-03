 Warenhauskette Real: Metro-Tochter schrumpft ihre Verwaltung

Die Handelskette baut um. In den nächsten eineinhalb Jahren will sie bis zu 500 Stellen in der Verwaltung abbauen. Gleichzeitig soll das Personal im Vertrieb aufgestockt und ein neues Filialkonzept ausprobiert werden.

Real will sich um sozialverträgliche Lösungen bemühen. „Betriebsbedingte Kündigungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden“, betonte das Unternehmen. (Foto: obs) Fahnen vor Real-Markt

MönchengladbachDie SB-Warenhauskette Real baut um. In den nächsten eineinhalb Jahren will die Handelskette bis zu 500 Vollzeitstellen im Verwaltungsbereich abbauen. Gleichzeitig soll jedoch das Personal im Vertrieb kräftig aufgestockt werden. Dort könnten in den nächsten fünf Jahren bis zu 3000 neue Mitarbeiter eingestellt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Der Hintergrund: Bislang sind die Verwaltungsbereiche der Metro-Tochter noch über ganz Deutschland verstreut. Nun will Real diese Funktionen verschlanken und am Standort Düsseldorf zentralisieren. Im Zuge dieser Reorganisation werde es in den nächsten 18 Monaten zu einem Abbau von bis zu 500 Vollzeitstellen im Verwaltungsbereich kommen, teilte Real mit. Das Unternehmen werde sich um sozialverträgliche Lösungen bemühen. „Betriebsbedingte Kündigungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden“, betonte das Unternehmen. Von den Einschnitten erwartet sich Real Einsparungen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags.

Wo die Deutschen am liebsten einkaufen Platz 10: Globus 1 von 10 Die im Saarland ansässige Warenhauskette ist mit einem Umsatz von 4,8 Milliarden Euro der zehntgrößte Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands. Im Ausland ist Globus in Tschechien und Russland aktiv. Quelle: Nielsen Company Platz 9: Rossmann 2 von 10 Mit einem Umsatz von 5,75 Milliarden Euro kann sich die Drogeriemarktkette Rossmann auch als Lebensmitteleinzelhändler behaupten. Allerdings ist sie nicht der erfolgreichste Drogeriemarkt im Ranking. Platz 8: dm Drogeriemarkt 3 von 10 Die Drogeriemarktkette dm ist mit Abstand die größte Deutschlands, eine der Top-Marken im Land – und auch als Lebensmittelhändler erfolgreich. Ein Umsatz von 7,02 Milliarden Euro in 2015 bedeutet Platz acht. Genauso wie Rossmann setzte dm 2015 erfolgreich auf internationale Expansion – das Umsatzplus von 9,8 Prozent ist das größte im Ranking. Platz 7: Tengelmann-Gruppe 4 von 10 Die Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG ist eine Dachgesellschaft für mehrere Einzelhändler. Zu ihr gehören aus dem Bereich des Lebensmittelgeschäfts der Discounter Netto und die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann. Als Lebensmitteleinzelhändler liegt Tengelmann mit einem Umsatz von 7,7 Milliarden Euro auf Platz sieben. Seit zwei Jahren versucht Edeka, die Filialen von Kaiser's Tengelmann zu übernehmen. Platz 6: Lekkerland 5 von 10 Mit einem Umsatz von 9,07 Milliarden Euro ist Lekkerland die Nummer sechs im Ranking. Das Großhandelsunternehmen bedient vor allem Kioske und Tankstellen, neben Lebensmitteln und Getränken vertreibt es auch Tabakwaren, Telekommunikation und Non-Food. Platz 5: Aldi 6 von 10 Mit 27,8 Milliarden Euro Umsatz liegt Aldi auf Platz fünf des Händler-Rankings. Platz 4: Metro 7 von 10 Die Handelskette Metro betreibt unter anderem die gleichnamigen Großhandelsmärkte, als auch die Supermarktkette Real. Im Ranking ist die Metro-Gruppe dennoch der einzige Händler, der verliert: Ein Umsatz von 29,6 Milliarden Euro bedeuten ein Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zu 2014 und Platz 4.

Gleichzeitig will das Unternehmen sich mit einem neuen stark service-orientierten Filialkonzept namens „Food Lover“ (Lebensmittel-Liebhaber) zusätzliche Marktanteile im hart umkämpften deutschen Lebensmittelhandel sichern. Der erste Markt mit dem neuen Konzept soll Ende November in Krefeld seine Tore öffnen. Dafür müsse die Service-Qualität in den Märkten erhöht werden. „Daher werden zukünftige Investitionen nicht nur in die Modernisierung der Standorte, sondern auch in eine deutliche Aufstockung des Personals fließen“, betonte Real-Arbeitsdirektor Jörg Kramer.

Im neuen Pilotmarkt in Krefeld sollen bereits zur Eröffnung über die bisherigen 170 Mitarbeiter hinaus 75 zusätzliche Beschäftigte arbeiten. Durch den Rollout des neuen Konzepts auf weitere Standorte würden dann in den kommenden fünf Jahren bis zu 3000 zusätzliche Arbeitskräfte benötigt. Ausweiten will Real auch sein Onlineangebot und den Lieferservice.