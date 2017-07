Große Pläne in Europa

Die Einkäufer von Kaufhof versuchen nun hektisch in Einzelgesprächen die Wogen zu glätten. Auch beim Hemdenhersteller Seidensticker hat Euler Hermes „die Limite bei den Garantiezusagen für Lieferungen an den Kaufhof deutlich gekürzt“, wie Gerd-Oliver Seidensticker, geschäftsführender Gesellschafter, dem Handelsblatt sagte. Der Finanzchef des Bielefelder Familienunternehmens wird deshalb nächste Woche mit seinem Finanzkollegen bei Kaufhof telefonieren.

Wie viele andere Modehersteller hat jedoch auch Seidensticker momentan nicht vor, seine Lieferungen an Kaufhof einzuschränken. „Der Kaufhof ist ein wichtiger Kunde von uns“, sagte Seidensticker. „Aber es gilt natürlich das kaufmännische Vorsichtsprinzip. Wir werden die Zahlungseingänge genau beobachten.“

Seidensticker liefert seine Ware zum Teil in Kommission, bleibt also bis zum Verkauf Eigentümer der Hemden und Blusen. Einen anderen Teil der Ware kauft der Kaufhof aber normal ein. Da ist das Risiko für Seidensticker größer.

„Die Kürzung der Garantiezusagen ist für die Lieferanten ein riesiges Problem“, bestätigt Handelsexperte Stumpf. Doch das könnte auch auf Kaufhof zurückschlagen. Starke Lieferanten, so Stumpf, könnten jetzt eine Verkürzung der Zahlungsziele verlangen, was für Kaufhof die Liquiditätslage weiter verschärfen würde. Das ist besonders heikel, weil gerade jetzt die Einkäufe für das wichtige Weihnachtsgeschäft getätigt werden.

Kaufhof sei genau wie der Konkurrent Karstadt zu lange mit sich selbst beschäftigt gewesen und habe sich nicht genug darauf konzentriert, das Kerngeschäft zu stärken und auf die Zukunft auszurichten, kritisiert Stumpf. Das rächt sich nun. „Das Kerngeschäft zu verbessern ist eine Mammutaufgabe, die einige Zeit braucht bis erste Erfolge zu sehen sind“, weiß der Handelsexperte.

„Unser Ziel lautet, weiter mit Ihnen zu wachsen“, wirbt deshalb Geschäftsführer Beukema in seinem Brief an die Lieferanten um Verständnis. „Wir setzen uns für Ihren Erfolg ein und eröffnen Ihnen zum Beispiel mit dem rasanten Ausbau unseres Europageschäfts zusätzliche interessante Wachstumsmöglichkeiten.“ In der Tat hat HBC in Europa viel vor. Innerhalb der nächsten 24 Monate sollen die Umsätze um ein Fünftel zulegen. Allein zehn neue Kaufhäuser werden in den Niederlanden aufmachen. Und die auch die Outlet-Kette Saks OFF 5th, deren erste fünf Häuser in Deutschland gerade eröffnet haben, soll deutlich ausgebaut werden.

Doch angesichts der aktuellen Zuspitzung läuft Kaufhof die Zeit davon. Denn eine historische Parallele macht vielen in der Branche Angst. Auch vor der spektakulären Insolvenz von Karstadt vor neun Jahren hatte zunächst der Kreditversicherer Euler Hermes die Ausfallgarantien für Lieferungen an den Warenhausbetreiber eingeschränkt – und damit Lieferanten abgeschreckt.

Bis zum 12 Oktober hofft Kaufhof die Situation wieder beruhigt zu haben. Denn dann findet in Köln die jährliche große Lieferantenkonferenz statt. Und auf der will Beukema den Geschäftspartnern die „Wachstumsperspektiven verdeutlichen“, wie er schreibt. Doch bis dahin bleibt für ihn und sein Team noch viel zu tun.