Warnstreik Piloten der spanischen Airline Vueling streiken vier Tage

Nach Streiks in Frankreich und Deutschland legt auch die spanische Airline Vueling die Arbeit nieder – allerdings erst in rund zwei Wochen.

An vier Tagen bleiben Maschinen der spanischen Airline am Boden. (Foto: dapd) Vueling

MadridDie spanische Pilotengewerkschaft ruft zu viertägigen Streiks beim Billigflieger Vueling auf. Die Flugzeugführer sollen am 25. und 26. April sowie am 3. und 4. Mai für jeweils 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Sepla am Donnerstag mitteilte. Eine Sepla-Sprecherin sagte, die Piloten werfen dem Unternehmen vor, sich bei den Arbeitsbedingungen nicht an bestimmte Vereinbarungen zu halten.

Vueling verfügt über mehr als 100 Flugzeuge und rund 1000 Piloten. Die Tochter der British-Airways-Mutter IAG fliegt auch mehrere Airports in Deutschland an, darunter Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Hannover oder München. Von Vueling war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.