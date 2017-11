 Weihnachtsgeschäft: Paketflut bringt Dienstleister an die Grenzen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Paketflut Der anhaltende Boom im Onlinehandel lässt auch die Paketbranche florieren. (Foto: dpa)

BonnDie Paket- und Sortierzentren laufen auf Hochtouren, die Fahrzeuge der Zusteller sind prall gefüllt: Für die Paketbranche rund um die Dienstleister Post DHL, Hermes, DPD & Co beginnt in diesen Wochen die lukrative Jahresendsaison. Und eines steht bereits vorher fest: Der anhaltende Boom im Onlinehandel mit der Paketbranche im Schlepptau wird wieder alle Rekorde brechen.

„Es gibt keine Anzeichen von Wachstumsschwäche“, heißt es beim Handelsverband Deutschland (HDE), der in diesem Jahr im Onlinehandel einen Zuwachs um 10 Prozent auf 48,7 Milliarden Euro erwartet. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel prognostiziert gar einen Zuwachs von 11 Prozent. Und das ist die Basis für hochschnellende Umsätze bei den Paketlogistikern.

Um die Weihnachtszeit müssen vor allem die Zusteller wieder schleppen und schwitzen: Der Bundesverband Paket & Expresslogistik (BIEK) rechnet damit, dass bis zu 30 Millionen Pakete mehr an der Haustür abgegeben werden als vor einem Jahr. 15 Millionen Sendungen täglich sollen es an einem Spitzentag werden. Peter Rey vom Paketlogistiker DPD aus Aschaffenburg schätzt das Paketvolumen um die Weihnachtszeit um 50 Prozent über der Menge eines durchschnittlichen Zustelltages.

Auch der Branchenprimus Deutsche Post DHL rechnet mit einem Paketansturm: „Wir erwarten für das Schlussquartal ein starkes Weihnachtsgeschäft“, gibt sich Vorstandschef Frank Appel zuversichtlich.

Konkurrent Hermes, eine Tochterfirma der Otto-Gruppe, taxiert den Zuwachs des Paketvolumens im Jahresendgeschäft auf 15 Prozent. „Wir erwarten ein Weihnachtsgeschäft, das die gesamte deutsche Logistikbranche vor eine Kraftprobe stellen wird“, sagt Dirk Rahn aus der Geschäftsführung.

Mehr Fahrzeuge, mehr Personal – seit Wochen sucht die Branche händeringend Arbeitskräfte, auch die Deutsche Post. „Freuen Sie sich auf einen Job, in dem Sie als Weihnachtsmann täglich an der frischen Luft unterwegs sind“, wirbt das Unternehmen in der unternehmenseigenen Jobbörse um Aushilfskräfte.