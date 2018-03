 Zahl der Fluggäste unter Niveau von 2001: Reisende steigen wieder öfter ins Flugzeug

Die Zahl der Fluggäste ist in Deutschland deutlich gestiegen, hat aber noch nicht den Spitzenwert des ersten Halbjahres 2001 erreicht. Von Januar bis Juni reisten rund 32,7 Mill. Passagiere von 18 ausgewerteten deutschen Flughäfen ab. Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mit.

18.08.2003 - 15:30 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen