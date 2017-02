Zukauf in Brasilien : Heineken greift den Weltmarktführer an

Datum: 13.02.2017 12:56 Uhr

Heineken kauft für rund eine Milliarde Euro mehrere Brauereien in Brasilien. Der niederländische Bierkonzern greift mit dem Zukauf den Weltmarktführer Anheuser-Busch in seinem Heimatmarkt an.