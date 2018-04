 Zusammenarbeit: Lagerfeld entwirft Turnschuhe für Puma

Von der Jogginghose ist er kein Fan – allerdings vom Turnschuh. Modedesigner Lagerfeld gestaltet bald Sneaker für die Sportartikelmarke Puma.

Turnschuhe sind für den Designer kein neues Terrain: Auch schon für Vans gestaltete er Klassiker neu. (Foto: AP) Karl Lagerfeld

DüsseldorfDer Pariser Modestar Karl Lagerfeld entwirft jetzt erstmals Turnschuhe für den Sportkonzern Puma. Im Herbst, kündigte Lagerfeld-Chef Pier Paolo Righi gegenüber der WirtschaftsWoche an, werde ein von Lagerfeld gestalteter Schuh des Modells „Suede“ auf den Markt kommen. Dazu werde der Designer auch Kleidungsstücke für das Unternehmen aus Herzogenaurach entwerfen.

Die Kooperation mit Puma ist Teil einer Offensive der Modemarke, die im vergangenen Geschäftsjahr ihren Umsatz deutlich steigern konnte: „Die Marke Karl Lagerfeld erwirtschaftet - alle Lizenznehmer eingerechnet – einen Umsatz von gut 350 Millionen Euro“, sagte CEO Righi der WirtschaftsWoche. Ohne die Erträge der Lizenznehmer, „fällt bei uns als Unternehmen ein Umsatz von rund 200 Millionen Euro an“. Das Geschäftsjahr endete am 31. März.

Damit sei das Unternehmen, das Righi von Amsterdam und Paris aus leitet, im Vergleich zum Vorjahr „2017 um 35 Prozent gewachsen.“ Ähnliches gilt für die Zahl der Läden: Statt 54 sind es nun knapp 100. Erst in der vergangenen Woche hatte Lagerfeld in New York sein erstes eigenes Ladengeschäft in den USA eröffnet. Auch hier laufen die Geschäfte laut Righi gut. 2017 verkaufte die Marke in den USA Ware für 80 Millionen Euro, ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Was sie noch nicht über Karl Lagerfeld wussten Sieben Stunden Schlaf Jede Nacht schließt Karl Lagerfeld für genau sieben Stunden seine Augen – egal, wann er sich schlafen gelegt hat. „Gehe ich um zwei Uhr nachts ins Bett, wache ich um neun Uhr morgens auf. Und gehe ich um Mitternacht ins Bett, wache ich um sieben Uhr morgens auf“, sagt der Designer dem der amerikanischen Zeitschrift „Harper's Bazaar“. Quelle: stylebook.de Schlaf im Nachthemd Lagerfeld schläft in einem langen weißen Nachthemd, das speziell von der Hemden-Manufaktur „Hilditch & Key“ für ihn angefertigt wird und einem Nachtkleid aus dem 17. Jahrhundert nachempfunden ist, das Lagerfeld einmal im „Victoria and Albert Museum“ gesehen hat. Frühstück Zum Frühstück gibt es immer zwei Protein-Shakes, die Lagerfelds Doktor für ihn entwickelt hat. Sie schmecken nach Schokolade. Dazu isst er gedämpfte Äpfel. Er trinkt niemals etwas Warmes. Täglich schlürft Lagerfeld etwa zehn Dosen Diät-Cola. 20 Zeitungen Morgens liest der Designer 20 Zeitungen. Er nimmt sich Zeit dafür, durch Bücher zu blättern und für Tagträume. Danach frisiert sich Lagerfeld. Er hasse es, Haare im Gesicht zu haben, wenn er zeichne. Jeden Tag Wäsche Vor der Mittagszeit badet Lagerfeld nicht und behält sein Nachthemd an, das er dann als Mal-Kittel benutzt. Danach kommt es in die Wäsche, zusammen mit den Bettlacken. Die Kissen und Decken werden jeden Tag gewaschen. Verschiedene Outfits Viele Leute denken, dass Lagerfeld jeden Tag das gleiche Outfit trägt. Doch es ähnelt sich nur. Sein Ankleidezimmer sei so vollgestopft, dass er immer nur das tragen könne, was oben auf den Kleiderstapeln liegt. Zwei Häuser in Paris Lagerfeld isst fast nie zu Mittag. Wenn er aber doch mal speist, lässt er sich etwas in sein zweites Haus liefern. Lagerfeld hat zwei Häuser in Paris, die dicht beieinander stehen. In dem einen schläft und zeichnet er, in dem anderen empfängt er Gäste oder nimmt Mahlzeiten zu sich. Zwei Fahrer Lagerfeld hat nicht nur zwei Häuser, sondern auch zwei Fahrer. Der eine arbeitet morgens und erledigt die Einkäufe. Der zweite Fahrer, Sébastien, ist auch Lagerfelds Sekretär. Lagerfeld lässt sich gern durch die Stadt kutschieren. Studio Das Studio erreicht der Designer meist erst am späten Nachmittag und zeichnet dort für vier bis fünf Stunden: Er drapiert nichts, seine Arbeit sei sehr konzeptionell. Abendessen Sein Abendessen nimmt Karl Lagerfeld meist zuhause ein, danach liest er und spielt mit seiner Katze Choupette. Sie bleibt immer drinnen. Wenn Lagerfeld das Haus verlässt, passt das Hausmädchen auf Choupette auf. Lagerfeld beschreibt seine Katze als verwöhnte Prinzessin.

Im kommenden Jahr soll nach Verzögerungen in der chinesischen Sonderverwaltungszone und Glücksspielmetropole Macau das weltweit erste von Lagerfeld gestaltete Hotel eröffnen, samt vom Designer selbst entworfenen Möbeln. Die könnten die Produktpalette der Marke, die bereits von Handtaschen über Bademode bis Kosmetik reicht, erweitern: „Wir können uns vorstellen, mit einem Partner an einer Karl-Lagerfeld-Möbelkollektion zu arbeiten“, sagte Righi der WirtschaftsWoche. Einige „interessante italienische Unternehmen“ hätten berei ts Interesse an einem solchen Projekt angemeldet: „Wir sind da in guten Gesprächen“, sagte Righi.

