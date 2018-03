 60 Flugzeuge bestellt: Airbus erhält von Emirates Milliardenauftrag

Feier-Laune in Hamburg: Airbus hat den ersten A380 aus dem Werk an der Elbe ausgeliefert. Der Kunde, die Fluggesellschaft Emirates, bekommt noch 57 weitere - und bestellt gleich noch 60 andere Maschinen dazu - ein Milliardenauftrag.

Airbus 380. Foto: ap (Foto: ap)

HB HAMBURG. Während der ersten A380- Auslieferung im Hamburger Airbus-Werk gab der Chef der arabischen Airline Emirates, Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, die Bestellung von 30 A350-Maschinen und 30 Flugzeugen vom Typ A330-300 bekannt. Der Wert des Auftrages belaufe sich auf 13 Milliarden Dollar.

Der Emirates-Chef sagte anlässlich der Übernahme des ersten von 58 bestellten A380-Flugzeugen: "Die Zukunft ist angekommen. wir von Emirates sind stolz, darin eine kleine Rolle spielen zu dürfen." Ausdrücklich bedankte sich seine Hoheit bei den Airbus-Mitarbeitern: "Danke, Sie haben Geschichte geschrieben." Er freue sich besonders, bei dieser Gelegenheit den neuen Großauftrag verkünden zu dürfen.

Die Fluggesellschaft Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine der am schnellsten wachsenden Linien der Welt. Mit 58 Bestellungen des A380 setzt das in Dubai beheimatete Unternehmen auf einen schnellen Ausbau der Passagierkapazitäten. Der Ölreichtum in der Region und geringe Personalkosten begünstigen den Boom. Im Geschäftsjahr 2007/2008 (Stichtag 31. März) wurden 21,2 Millionen Menschen befördert, 3,7 Millionen mehr als im Vorjahr.

Der Umsatz stieg um 32,3 Prozent von 8,1 Milliarden auf 10,8 Milliarden Dollar (6,9 Milliarden Euro). Der Gewinn konnte dabei um 62,1 Prozent erhöht werden und lag mit 1,37 Milliarden Dollar (872 Millionen Euro) weit über dem Ergebnis des Vorjahres, das 844 Millionen Dollar betragen hatte. Aktuell umfasst das Streckennetz 101 Ziele in 61 Ländern.

Über das Drehkreuz Dubai bietet die Gesellschaft Flüge in den Mittleren Osten, nach Afrika, Asien, Indien, Australien und Europa an. Emirates hat derzeit eine Flotte von 117 Flugzeugen. Bis 2010 soll diese - auch mit Hilfe der neuen Airbus-Bestellungen - auf über 150 Flugzeuge erweitert werden. Das Unternehmen hat 35 286 Mitarbeiter, davon 2 100 Piloten aus 83 Ländern.