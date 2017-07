Audi Die US-Regierung will einen ehemaligen Audi-Manager wegen angeblicher Mittäterschaft beim Abgas-Skandal des Volkswagen-Konzerns zur Verantwortung ziehen. (Foto: AP)

WashingtonDer Diesel-Skandal zieht weitere Kreise: Das US-Justizministerium erstattet Strafanzeige gegen einen ehemaligen Audi-Manager. Er soll sich „wissentlich an einer Verschwörung beteiligt haben, die von 2006 bis November 2016 oder länger andauerte“, heißt es in der Klageschrift. Das teilte das Justizministerium am Donnerstag in Washington mit.

Ziel der Verschwörung sei es gewesen, „die Vereinigten Staaten zu betrügen durch die Beeinträchtigung und die Verhinderung der gesetzlichen Funktionen der EPA“. Ziel sei auch gewesen, die VW-Kunden zu betrügen und gegen den Clean Air Act zu verstoßen.

Mit dem 60-jährigen Italiener gerät ein weiterer Manager des Volkswagen-Konzerns ins Visier der Amerikaner.

Der Diesel-Skandal ist den Wolfsburgern bereits teuer zu stehen gekommen. Im September 2015 hatte die amerikanische Umweltbehörde EPA Volkswagen erstmals öffentlich vorgeworfen, in großem Stil Abgaswerte bei Dieselwagen manipuliert zu haben. Dies stürzte VW in die tiefste Krise seiner Geschichte und führte zu enormen Kosten.

Mittlerweile hat sich der Konzern mit Kunden, Autohändlern, Behörden und dem Justizministerium in den USA im Rahmen von Vergleichen auf Strafen und Entschädigungen in Höhe von mehr als 20 Milliarden Dollar geeinigt. Das verhindert aber nicht, dass die US-Behörden einzelne Manager zur Rechenschaft ziehen.

Der Mann hat laut der Klageschrift zwischen 2002 und 2015 die Sparte Thermodynamik in der Diesel-Motor-Entwicklung in Neckarsulm geleitet. Sein Team sei verantwortlich gewesen, die Emissionskontrollen zu entwerfen, um die Standards unter anderem für Stickstoffoxide zu erfüllen.

Der Mann und seine „Mitverschwörer“ hätten jedoch realisiert, dass sie die Anforderungen nicht erfüllen könnten. Um die Autos trotzdem in den USA zu verkaufen, hätten sie „Software-Funktionen eingebaut, um die Standard-Emissions-Tests in den USA zu hintergehen.“