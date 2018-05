Abgasaffäre VW-Chef Diess bestreitet, Vorgänger Winterkorn belastet zu haben

VW-Chef Diess soll sich einem Pressebericht zufolge mit dem FBI getroffen haben – und Ex-CEO Winterkorn belastet haben. Insider widersprechen.

VW-Chef Diess soll Winterkorn bei FBI-Aussage belastet haben

DüsseldorfVW-Chef Herbert Diess weist den Vorwurf von sich, er habe den ehemaligen Konzernchef Martin Winterkorn in der Dieselaffäre belastet. Presseberichte, nach denen Diess Anfang Mai gegenüber den US-Justizbehörden ausgesagt habe, stimmen nach Handelsblatt-Informationen nicht.

Weder sei Diess auf seiner jüngsten USA-Reise von den US-Staatsanwälten förmlich vernommen worden, noch habe er sich mit dem FBI getroffen, berichten Insider dem Handelsblatt. Diess’ Verteidiger Tido Park wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern.

Es habe lediglich ein Gespräch mit VW-Aufseher Larry Thompson gegeben, heißt es in Insiderkreisen weiter. Thompson soll VW im Auftrag der US-Justiz auf die Finger schauen, damit sich Verfehlungen wie im Dieselskandal nicht wiederholen können. Der sogenannte Monitor überwacht, ob die Wolfsburger den mit den US-Behörden geschlossenen Vergleich einhalten und die versprochenen Reformen umsetzen.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass Diess in den USA bei Ermittlern des FBI und des Justizministeriums im Abgasskandal ausgesagt habe. Dabei habe er seinen Vorgänger Martin Winterkorn belastet. Dieser kann derzeit Deutschland nicht verlassen, da er in den USA wegen der Diesel-Abgasmanipulation angeklagt ist. VW lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Am Montag wurde bekannt, dass Herbert Diess freies Geleit erhält und weltweit frei reisen kann, ohne befürchten zu müssen, im Zusammenhang mit den US-Ermittlungen verhaftet zu werden.

Laut US-Anklageschrift gegen Winterkorn wurde der VW-Vorstand am 27. Juli 2015 am sogenannten „Schadenstisch“ über den Abgas-Betrug informiert. Diess hat zwar erst offiziell am 1. Oktober 2015 von BMW zu VW gewechselt, war aber bei dieser Besprechung dabei.

Für die US-Staatsanwaltschaft war diese Sitzung ein Schlüsselmoment einer vermeintlichen Verschwörung – eine, in der Winterkorn „die fortgesetzte Verheimlichung der Betrugssoftware vor den US-Aufsichtsbehörden genehmigte“, schreiben sie in der Anklage gegen den ehemaligen Konzernchef.

Deutsche Justiz will sicher sein, dass die Beweise für eine Verurteilung reichen

Da Diess an diesem Treffen teilgenommen habe, wisse er, was Winterkorn und andere auf der Sitzung damals sagten und kann der US-Justiz bei der Aufklärung sehr nützlich sein. Er hat dort vorerst nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

In Deutschland wird noch gegen Diess, wie auch gegen Winterkorn, wegen des Verdachts der Marktmanipulation ermittelt.

In den USA wurde Winterkorn hingegen von der US-Justiz wegen seiner Rolle bei den Abgasmanipulationen angeklagt und gegen ihn ein Haftbefehl erlassen. Das US-Justizministerium erklärte, für die Behörden befinde er sich auf der Flucht.

Dem ehemaligen VW-Chef wird die Verschwörung zur Täuschung der Behörden bei den Abgasmanipulationen vorgeworfen. US-Justizminister und Generalstaatsanwalt Jeff Sessions sprach von einem System der Täuschung an der Spitze des weltgrößten Autobauers.

Die amerikanischen Ermittler gehen davon aus, dass Winterkorn schon im Mai 2014 über Unregelmäßigkeiten bei Dieselabgaswerten informiert worden war. Winterkorn hat das immer wieder bestritten.

Als Winterkorn Anfang 2017 im Bundestags-Untersuchungsausschuss ausgesagt habe, er habe von alledem nichts gewusst, habe ihm schon damals im Saal kaum einer geglaubt, sagte die SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann. „Aber wir konnten auch den Gegenbeweis nicht antreten.“

Dass nun in den USA die Justiz gehandelt habe, in Deutschland aber nicht, habe mit den unterschiedlichen Rechtssystemen zu tun. Lühmann rechnet damit, dass auch die deutsche Justiz handeln wird, sobald sie alle Beweise gesammelt hat. Es sei richtig, dass die deutschen Ermittler lange prüften, um sicher zu sein, dass es nicht nur für eine Anklage, sondern auch für eine Verurteilung reiche.

Nichts wäre peinlicher, als würde man jetzt unter dem Druck der Öffentlichkeit ein Verfahren eröffnen und dann reichten die Beweise nicht - mit der Konsequenz, dass das Verfahren eingestellt werde.

