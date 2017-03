Abgasskandal : EU-Kommission setzt VW Frist bis Ende April

Datum: 07.03.2017 19:41 Uhr

In den USA zahlt Volkswagen wegen geschönter Abgaswerte Milliarden an Autobesitzer, in Europa gehen die VW-Kunden finanziell leer aus. Die EU-Kommission will es nicht dabei belassen.