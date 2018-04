Absatzstatistik Das sind die Gewinner und Verlierer im europäischen Automarkt

Europas Automarkt ist im März erstmals seit Jahren wieder deutlich geschrumpft. Welche Marken sich gegen den Trend behaupten und welche nicht.

DüsseldorfDer Zahl der Neuzulassungen ist im ersten Quartal des Jahres so schwach gewachsen, wie zuletzt 2013. Das zeigt die Statistik des europäischen Herstellerverbands European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). Einige Marken haben besonders gelitten, andere können sich gegen den Trend behaupten. Eine Übersicht über die Gewinner und Verlierer zum Jahresbeginn.

Gewinner

Skoda

Skoda: Die Erfolgsgeschichte der tschechischen VW-Tochter hat sich auch zum Jahresbeginn fortgesetzt. Auch die Neuanmeldungen von Skoda in der EU konnten um 12,2 Prozent zulegen. 190.332 Fahrzeuge wurden von Januar 2018 bis März 2018 verkauft. Ein Jahr zuvor waren es im selben Zeitraum noch 169.602.

Alfa Romeo

Alfa Romeo: Totgesagte leben länger. Das gilt vor allem für die italienische Premiummarke, der wohl die wenigsten ein Comeback zugetraut haben. Hauptgrund für den anhaltenden Anstieg ist der Stelvio, das erste SUV von Alfa Romeo, der nun seit rund einem Jahr auf dem Markt ist. In aktuellen Jahr legt Alfa Romeo bisher um 15,1 Prozent auf 23.910 Fahrzeuge zu. Das ist im Vergleich mit den deutschen Premiumriesen zwar immer noch wenig, aber trotzdem ein Achtungserfolg für die Italiener.

Trend zur Elektrifizierung

Seat: Die Spanier waren lange Zeit das Sorgenkind im Konzern: Doch die Volkswagen-Tochter Seat startet mit ordentlichen Wachstumszahlen ins neue Jahr. Die Neuanmeldungen in der EU stiegen von Januar bis März 2018 um 15,5 Prozent. Der spanische Automobilhersteller will zudem ab 2020 vom immer stärkeren Trend zur Elektrifizierung profitieren und kündigte für das laufende Jahr den ersten SUV an, der ab Werk mit Erdgas angetrieben wird.

Dacia Duster II

Dacia: Bei der rumänischen Billigtochter von Renault läuft es rund: Der Absatz konnte in den ersten drei Monaten des Jahres um satte 16,4 Prozent auf 126.969 Fahrzeuge zulegen. Die Erneuerung der Modellpalette und die Expansion in neue Märkte tragen demnach Früchte.

Jeep

Jeep: Für die Geländewagen-Marke von Fiat-Chrysler spielt der europäische Markt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Der gesamte Konzern erwirtschaftet fast drei Viertel seiner Gewinne in Nord- und Mittelamerika.

Trotzdem kann die traditionsreiche US-Tochter auch in Europa weiterhin glänzende Zahlen vorlegen. Im ersten Quartal 2018 wurden 40.403 Neuanmeldungen registriert – ein Plus von sagenhaften 53 Prozent. Ein Grund für den starken Anstieg dürfte der kompakte Renegade sein, der als erster Jeep überhaupt in Europa gebaut wird. Der Bestseller im Jeep-Angebot ging mit einer leicht überarbeiteten Version und einem gleichzeitig gesunkenen Preis ins neue Jahr.