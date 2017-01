 Airbus: Auslieferungen dürften 2016 gestiegen sein

ParisAirbus dürfte dank eines Endspurts vor dem Jahreswechsel seine Auslieferungen 2016 deutlich gesteigert haben. Das ergaben Reuters-Recherchen auf Basis von Flugbewegungsdaten und Expertenschätzungen. Demnach brachte der europäische Konzern Kunden im abgelaufenen Jahr wohl mehr als 680 Flugzeuge. Damit läge er sowohl über dem Planziel von mehr als 670 Maschinen als auch über dem Vorjahreswert von 635. Zugleich hätte Airbus den Rückstand zum US-Erzrivalen Boeing verringert, der vergangene Woche für 2016 einen Rückgang von zwei Prozent auf 748 ausgelieferte Flugzeuge bekanntgegeben hatte.

Airbus will seine Statistik auf der Jahrespressekonferenz am Mittwoch offenlegen. Nach Reuters-Kalkulationen machte das Unternehmen Ende 2016 erheblich Boden gut, nachdem es im Jahresverlauf mit Produktionsverzögerungen zu kämpfen hatte. So brachte Airbus im Dezember schätzungsweise den Rekordwert von mehr als 100 Maschinen an Kunden. Anders als bei den Auslieferungen liegt der europäische Konzern im Rennen um Neuaufträge seit Jahren vor Boeing.