Fresenius Chef Stephan Sturm Der Dax-Konzern steht offenbar vor einem weiteren Zukauf. (Foto: Reuters)

New YorkDer Gesundheitskonzern Fresenius erwägt ein Gebot für den US-Generikahersteller Akorn. Man befinde sich in „fortgeschrittenen Gesprächen“ mit Akorn, teilte der Dax-Konzern am Freitagabend mit. Zunächst hatte die Agentur Bloomberg über den möglichen Deal berichtet.

Akorn hat eine Marktkapitalisierung von 3,7 Milliarden Dollar. Akorn-Aktien sprangen im späten US-Handel rund 19 Prozent in die Höhe.

Fresenius-Chef Stephan Sturm hatte erst vor kurzem gesagt, dass nach dem Kauf des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud der Übernahmehunger noch nicht gestillt sei. Das Unternehmen sei offen für weitere milliardenschwere Akquisitionen. Der langjährige Finanzvorstand hat im Juli 2016 die Nachfolge von Ulf Mark Schneider angetreten. Gut zwei Monate später folgte die 5,8 Milliarden Euro schwere Übernahme von Quironsalud.