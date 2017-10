Akzo Nobel und Axalta : Farben-Industrie steuert auf Mega-Fusion zu

In der Farben-Industrie bahnt sich abermals eine Großfusion an. Akzo Nobel und Axalta führen Gespräche über einen Zusammenschluss. Gemeinsam wären sie an der Börse fast 27 Milliarden Euro wert.