AKW-Störfall beflügelte Geschäft

Das Unternehmen wurde 1998 von Saalfeld und von Tschischwitz gegründet. Der Unternehmer Saalfeld stellte das Kapital und führte den Aufsichtsrat, von Tschischwitz übernahm die operative Führung. Damals war der Energiemarkt gerade erst geöffnet worden. Mit Ökostrom wollte Lichtblick den etablierten Versorgern Kunden abjagen. Der Anfang war allerdings schwierig, die bisherigen Monopolisten erschwerten dem neuen Konkurrenten den Zugang zu ihren Netzen. Lichtblick musste Pionierarbeit leisten und klagte bis zum Bundesgerichtshof bessere Rahmenbedingungen ein. 2006 erreichte der Newcomer aber die Gewinnzone. Spätestens 2007, als das Kernkraftwerk Krümmel mit einem Störfall in die Schlagzeilen kam, wechselten Tausende Kunden zum Ökostromanbieter.

Seit einigen Jahren erweitert Lichtblick das klassische Geschäft um Energiedienstleistungen. Das Unternehmen will insbesondere mit seiner IT die dezentrale Energie der Kunden vernetzen. Die Verbraucher, die zunehmend mit Photovoltaik und Blockheizkraftwerken Strom selber erzeugen und teilweise selber speichern, sollen den Strom untereinander handeln können.

Gemeinsam mit Eneco will Lichtblick nun prüfen, ob das Unternehmen die Services künftig auch in weiteren Ländern anbieten kann. Eine gemeinsame Produktentwicklung sei aber beispielsweise auch bei Solarenergie und Speichern oder dem intelligenten Laden von Elektromobilien denkbar.

Lichtblick wolle aber auch im Stammgeschäft, dem Vertrieb von Ökostrom, wachsen, sagte Gillrath: „Unsere Mission lautet profitables Wachstum. Wir wollen auch in Deutschland weiter Kunden gewinnen.” Dabei seien insbesondere Zukäufe geplant. Es gebe hier die Chance, von einer Konsolidierung zu profitieren.

„Der deutsche Markt ist für uns schon lange interessant, wir konnten ihn aber nicht alleine in Angriff nehmen”, sagte Eneco-CEO de Haas. Er habe Respekt davor, was Lichtblick in diesem schwierigen Markt, mit all den großen Spielern, erreicht habe.

Lichtblick hatte in den vergangen Monaten mit verschiedenen Interessenten gesprochen – unter anderem auch mit dem italienischen Enel-Konzern. Beraten wurde das Unternehmen bei den Verhandlungen von Greentech Capital Advisors.

2009 hatte Lichtblick mit einer Kooperation mit Autokonzern Volkswagen für Aufsehen gesorgt. Lichtblick bot auf Basis von VW-Motoren kleine Blockheizkraftwerke an. Das Projekt scheiterte aber und war für den Stromanbieter ein Verlustgeschäft.