Aluminium drängt auch in den Massenmarkt

Diese starken Zuwachsraten der Konkurrenz lassen die Stahlkonzerne als traditionelle Lieferanten der Autobranche nicht kalt. Derzeit kommen sich die beiden Materialien nicht groß in die Quere – die Autoindustrie wächst weltweit schon seit Jahren, beide Metalle haben im Fahrzeugbau mittlerweile ihre Berechtigung. Doch die Aluminiumindustrie will mehr, das wurde auch am Donnerstag in Grevenbroich deutlich: Wurde das Leichtmetall bislang vor allem auch aus Kostengründen in der Premiumklasse verbaut, soll nun nach und nach der Massenmarkt erreicht werden – mit immer größeren Anteilen am Materialmix.

Um nicht weiter Boden bei einem ihrer wichtigsten Kunden zu verlieren, arbeiten die Stahlkonzerne unter Hochdruck an neuen Konzepten. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung neuer hochfester Stähle und den Einsatz neuer Verfahren wie der Warmumformung. Mindestens genauso wichtig ist die Kombination mit anderen Materialien zu sogenannten Hybrid-Werkstoffen. Deren Anteile steigen mit jedem neuen Modellzyklus deutlich an.

Gewichtsreduzierung ist auch hier oberstes Gebot, gerade auch mit Blick auf die E-Mobilität. „Die wesentlichen Faktoren um den Kauf eines Elektroautos für große Teile der Bevölkerung akzeptabel zu machen, sind Reichweite und Preis der Fahrzeuge“, sagte Bernhard Osburg, oberster Vertriebschef von Thyssen-Krupp Steel Europe.

Allein mit dem Einsatz neuer Stähle konnte das Gewicht des neuen VW Golf um 23 Kilo reduziert werden. So soll der Anteil an hochfesten Stählen von derzeit 15 Prozent auf knapp 40 Prozent im Jahr 2030 steigen. Der Anteil einfacherer und auch schwerere Qualitäten geht entsprechend zurück. Vor allem Hybrid-Werkstoffe aus Stahl und Kunststoff kommen dem Gewicht von Aluminium mittlerweile sehr nah. So werden selbst beim Premiummodell Audi A8 in der jüngsten Version wieder vermehrt Stahlteile verbaut, nachdem das die Karosserie lange Zeit aus Aluminium pur bestand.

Die größten Stahlhersteller der Welt Platz 1: Arcelor-Mittal Der mit Abstand größte Stahlproduzent der Welt ist Arcelor-Mittal. Der Konzern mit europäischen und indischen Wurzeln stellte 2015 gut 97 Millionen Tonnen Stahl her. Quelle: World Steel Association

Platz 2: Hesteel Group Der zweitgrößte Hersteller kommt aus China: Die Hebei Iron and Steel Group stellte 2015 rund 47,8 Millionen Tonnen Stahl her. Auch dieser Konzern ging aus einer Fusion hervor, die Unternehmen Tangsteel und Hansteel schlossen sich 2008 zusammen.

Platz 3: Nippon Steel & Sumitomo Metal Auf Platz drei abgerutscht ist der japanische Konzern Nippon Steel & Sumitomo Metal. Die beiden japanischen Hersteller hatten sich im Oktober 2012 zusammengeschlossen und kamen 2015 zusammen auf ein Produktionsvolumen von 46,3 Millionen Tonnen Stahl, knapp 3 Millionen weniger als im Vorjahr.

Platz 4: Posco Mit einer Produktion von rund 42 Millionen Tonnen Stahl ist Posco der viertgrößte Hersteller. Das Unternehmen ist der größte südkoreanische Anbieter und macht viele Geschäfte mit China.

Platz 5: Baosteel Group Auf Platz fünf folgt ein weiterer chinesischer Konzern: Baosteel Group. Das Unternehmen mit Sitz in Shanghai produzierte knapp 35 Millionen Tonnen Stahl. Schlagzeilen machte der Hersteller im Jahr 2000 mit seinem Börsengang, der damals in China Rekorde brach.

Platz 16: Thyssen-Krupp Im Vergleich zu Arcelor-Mittal, Hesteel & Co. ist Thyssen-Krupp ein Leichtgewicht. 2015 ging es für den größten deutschen Stahlproduzent mit einer Produktion von 17,3 Millionen Tonnen aber immerhin drei Plätze hinauf auf Rang 16. Ähnlich viel produziert der Konkurrent Gerdau aus Brasilien (17 Millionen Tonnen).

Der Wettstreit der Systeme entspricht den politischen und wirtschaftlichen Anforderungen und zwingt alle Seiten zu neuen Lösungen, um das Gewicht der Fahrzeuge weiter zu reduzieren. Laut McKinsey-Studie wird der Einsatz von Leichtbaumaterialien wie Aluminium, Magnesium aber auch hochfester Stähle oder Hybrid-Werkstoffen in den Autoindustrie in den kommenden Jahren enorm zunehmen, von derzeit 70 Milliarden Euro und rund 300 Milliarden im Jahr 2030. Damit würde das jährliche Wachstum bei rund acht Prozent liegen. Die größten Wachstumsmärkte sehen die Experten in den USA und China. Die europäischen Autobauer sind dagegen schon sehr weit.

Trotz aller Expansionsgelüste der Aluminiumindustrie: Auch im Jahr 2030 wird Stahl weiter der im Autobau führende Werkstoff sein. Es ist der Einsatz von hochfesten Stählen, der einen spürbaren Sprung nach oben macht. Das gilt vor allem für die sicherheitsrelevanten Teile in einer Karosserie, wenn es darum geht, einen Crash auszuhalten. Eine B-Säule aus Aluminium wiegt bei den gleichen Anforderungen an Festigkeit und Steifigkeit fast genauso viel wie eine aus Stahl – ist allerdings immer noch teurer. Für die kostenbewusste Autoindustrie ein gewichtiges Argument.