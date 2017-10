 Amgen: Überraschend hoher Gewinn dank Einsparungen

Quartalszahlen Amgen hat die Anleger mit einem Gewinnsprung überrascht. (Foto: dapd)

New YorkDer weltgrößte Biotechnologiekonzern Amgen hat durch Einsparungen etwa bei der Forschung sowie höheren Margen einen überraschend hohen Gewinn eingefahren. Der US-Konzern gab am Mittwoch nach Börsenschluss in New York für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 2,02 Milliarden Dollar nach 2,01 Milliarden im Vorjahreszeitraum bekannt.

Der Gewinn je Aktie ohne Sonderposten lag mit 3,27 Dollar über den Vorhersagen der von Reuters befragten Experten von 3,11 Dollar. Für das Gesamtjahr geht Amgen nun von einem höheren Gewinn je Aktie in der Spanne von 12,50 bis 12,70 Dollar nach zuvor 12,15 bis 12,65 Dollar aus.