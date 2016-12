„Geschäftsmodell steht in Frage”

Vor dem Hintergrund des aktuellen Weltmarkpreisniveaus für Solarmodule hält Arash Roshan Zamir Solarworld für „nicht wettbewerbsfähig“. Der Analyst von Warburg Research hat dafür anschauliche Zahlen parat: Nach seinen Berechnungen liegen die Produktionskosten von Solarworld bei etwa 0,46 Euro pro Watt. Der Weltmarktpreis für polykristalline Solarmodule beträgt laut der Marktforschungsfirma PV Insight derzeit aber 0,34 Euro pro Watt.

Solarworld kann zwar aufgrund der längeren Lebensdauer und Belastbarkeit seiner Module am Weltmarkt etwas höhere Preise verlangen. Aber dieser Premiumaufschlag beträgt laut Roshan Zamir „maximal 15 Prozent“. Bezogen auf den aktuellen Weltmarktpreis würde das bedeuten, dass Solarworld für seine Module etwa 0,39 Euro pro Watt verlangen kann. Demnach müsste Solarworld seine Produktionskosten zunächst um mehr als 15 Prozent senken, um überhaupt kostendeckend fertigen zu können.

Das Problem für Solarworld: Der Konzern ist mit einer jährlichen Fertigungskapazität von 1500 Megawatt eigentlich zu klein, denn die Preisschlacht im Solarmarkt wird über die produzierte Masse gewonnen. Wer mehr produziert, hat aufgrund von Skaleneffekten geringere Stückkosten und kann günstigere Module anbieten. In diesem Spiel gerät Solarworld zunehmend ins Hintertreffen. Allein der chinesische Weltmarktführer Trina Solar kann beispielsweise in seinen Werken pro Jahr fast vier Mal so viele Module fertigen wie Solarworld.

„Die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells von Solarworld steht derzeit in Frage“, sagte Roshan Zamir dem Handelsblatt. Aus Sicht des Analysten wird das kommende Jahr „in vielerlei Hinsicht wegweisend“ für Solarworld. Er sieht Firmenchef Asbeck in der Pflicht, 2017 eine klare Aufgabenfolge abzuarbeiten. „Die erste Priorität muss nun sein, die hohen Lagerbestände abzubauen, um Cash zu generieren. Die zweite Priorität ist die generelle Stärkung der Liquiditätssituation, zum Beispiel über eine Kapitalspritze“, erklärt Roshan Zamir. Denn auch im neuen Jahr müsse Solarworld Auszahlungen vornehmen, etwa für Zinsen oder Investitionen. „Eine komfortablere Ausstattung mit finanziellen Mitteln wäre da begrüßenswert“, sagte Roshan Zamir.

Zumindest in puncto Kostenreduktion hat das Solarworld-Management bereits im vierten Quartal 2016 reagiert. Seit September hat sich der Konzern von rund 470 Zeitarbeitskräften getrennt. Zudem wurde die Produktion gedrosselt. In der kleinsten der drei Solarworld-Fabriken in Arnstadt in Thüringen wurde die Fertigung von Solarmodulen kurzzeitig sogar gänzlich eingestellt. „Seit Oktober findet in Arnstadt keine Modulproduktion mehr statt“, sagte Kirsten Joachim Breuer von der Gewerkschafter IG-Metall dem Handelsblatt. In Arnstadt konzentriere sich die Belegschaft stattdessen auf die Fertigung von Vorprodukten für Module, also beispielsweise Solarzellen.

„Nachdem wir in den Monaten zuvor unter maximaler Auslastung produziert hatten, mussten wir wie angekündigt aufgrund der veränderten Marktlage im vierten Quartal einen Teil unserer Produktion drosseln. Gemessen an unserer Jahresproduktion machte dies weniger als zehn Prozent aus“, schrieb Solarworld-Sprecher Milan Nitzschke auf Anfrage per E-Mail. Laut Nitzschke ist aktuell keine Kurzarbeit bei Solarworld geplant. Auf die Frage, ob es infolge der Sparbemühungen bei Solarworld zu Kündigungen beim Bestandspersonal kommen wird, schrieb Nitzschke: „Wir sind kontinuierlich bestrebt, unsere Kosten zu senken. Darüber hinaus kann ich Ihnen keine Auskünfte geben.“

Kirsten Joachim Breuer von der IG-Metall in Erfurt fürchtet, dass es „an allen Standorten Einschnitte geben wird“. Der Gewerkschafter hält deshalb schon einmal vorsorglich fest: „Die Beschäftigten sind kampfbereit.“