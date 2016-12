Hemlock macht in Rechtsstreit Druck

Solarworld geht unterdessen davon aus, dass es im kommenden Jahr zu einer Stabilisierung kommen wird – vielleicht sogar zu einer leichten Erholung der Modulpreise. Als Begründung für diese Entwicklung nannte Konzernsprecher Nitzschke einerseits, dass chinesische Hersteller Anfang 2017 von ihrer Regierung wieder die Möglichkeit erhalten, im eigenen Land Module auszuliefern und somit der Druck auf den Weltmarkt nachlassen dürfte. Andererseits geht er davon aus, dass die EU weiterhin auf die Einhaltung internationaler Handelsregeln drängt. Konkret hat die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten jüngst empfohlen, die bestehenden Antidumping-Zölle auf chinesische Solarimporte um weitere zwei Jahr zu verlängern.

Doch selbst wenn sich der Photovoltaikmarkt wieder etwas erholen und Solarworld seine operativen Probleme langsam in den Griff bekommen sollte, schwebt über dem Konzern noch immer das Damoklesschwert eines existenzbedrohenden Rechtsstreits.

Im Sommer 2016 verdonnerte ein US-Gericht Solarworld in einem erstinstanzlichen Urteil dazu, umgerechnet 720 Millionen Euro Schadensersatz an den Siliziumhersteller Hemlock Semiconductor wegen nicht eingehaltener Lieferverträge zu zahlen. Solarworld hat dagegen Berufung eingelegt. 2017 dürfte nun das entscheidende Urteil in zweiter Instanz gefällt werden. Sollte dieser Richterspruch abermals negativ für Solarworld ausfallen, drohen dem Konzern negative Auswirkungen „bis hin zur Bestandsgefährdung“, wie es im Geschäftsbericht des Unternehmens dazu heißt.

Aktionärsschützer Roland Klose hofft ob des Pleiterisikos für Solarworld auf einen Vergleich in letzter Minute. Danach sieht es aber im Moment nicht aus. Im Gegenteil: Hemlock macht weiter Druck. Der amerikanische Hersteller von Silizium – dem Ausgangsmaterial für die Fertigung von Solarmodulen – hat vor Gericht beantragt, dass Solarworld umfangreiche Informationen zum Vermögensstand der Gesellschaft offenlegen soll. Hemlock will offenbar wissen, welche Assets sich im Falle der Fälle in Deutschland pfänden ließen. Am 15. Dezember hat ein US-Bezirksgericht dem Antrag von Hemlock stattgegeben. Die Gerichtsentscheidung liegt dem Handelsblatt vor. Solarworld hat demnach bis zum 13. Januar Zeit, seine Vermögensverhältnisse gegenüber Hemlock offenzulegen.

Frank Asbeck hält das ganze Gerichtsverfahren für eine Farce. Er geht davon aus, dass sich seine Firma selbst im Falle einer Verurteilung in zweiter Instanz schadlos halten kann. Der Grund: Die Verträge mit Hemlock würden gegen europäisches Kartellrecht verstoßen. Nach der Rechtsauffassung von Solarworld dürfte Hemlock in Europa daher gar kein Vollstreckungstitel gewährt werden. Gut möglich, dass sich ein deutsches Gericht bald damit auseinandersetzt, wie stichhaltig diese Begründung ist. Unwidersprochen ist Solarworlds Argumentation nämlich keineswegs.

Ein Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei White & Case im Auftrag des Solarworld-Aktionärs und Corporate-Governance-Experten Christian Strenger kommt etwa zu dem Schluss, dass es „äußerst zweifelhaft“ ist, ob Solarworld die Vollstreckung eines US-Urteils „verhindern kann“. Zumal laut diesem Gutachten die Voraussetzungen für die Annahme eines Verstoßes gegen EU-Kartellrecht in Bezug auf die Lieferverträge mit Hemlock gar nicht vorliegen würden.

Ökopionier Asbeck schwört auf seine eigenen Rechtsgutachten. Er will sich trotz der Vielzahl an Herausforderungen nicht unterkriegen lassen. Trotzig wie eh und je sprach er zuletzt seinen Mitarbeitern und Aktionären Mut zu: „Mehr als einmal haben wir bewiesen, dass wir erfolgreich kämpfen können“. 2017 dürfte für ihn und seine Firma jedenfalls zum Schicksalsjahr werden – so viel steht jetzt schon fest.