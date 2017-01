 Angst vor Donald Trump: Stahlindustrie fürchtet rigide US-Handelspolitik

Stahl 42,7 Millionen Tonnen soll die deutsche Rohstahl-Produktion im Jahr 2017 betragen – ein Prozent mehr als im Vorjahr. (Foto: dpa)

DüsseldorfEigentlich bräuchte es nur so weiterzugehen, dann wäre die seit Jahren krisengeschüttelte deutsche Stahlindustrie schon zufrieden: Die Preise haben sich stabilisiert. Die Kapazitäten sind dank der unverändert guten Nachfrage vor allem aus der Autoindustrie gut ausgelastet. Und der Druck chinesischer Billigimporte hat in den vergangenen Monaten etwas nachgelassen.

Es gab schon schlechtere Ausgangspositionen für die Branche rund um Marktführer Thyssen-Krupp. Doch den Konzernen schwant, dass dies nicht so bleiben wird. „Ein zentrales Risiko sehen wir darin, dass sich protektionistische Tendenzen auf den globalen Stahlmärkten weiter ausbreiten“, sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, am Mittwoch in Düsseldorf.

Die größten Stahlhersteller der Welt Platz 1: Arcelor-Mittal Der mit Abstand größte Stahlproduzent der Welt ist Arcelor-Mittal. Der Konzern mit europäischen und indischen Wurzeln stellte 2015 gut 97 Millionen Tonnen Stahl her. Quelle: World Steel Association

Platz 2: Hesteel Group Der zweitgrößte Hersteller kommt aus China: Die Hebei Iron and Steel Group stellte 2015 rund 47,8 Millionen Tonnen Stahl her. Auch dieser Konzern ging aus einer Fusion hervor, die Unternehmen Tangsteel und Hansteel schlossen sich 2008 zusammen.

Platz 3: Nippon Steel & Sumitomo Metal Auf Platz drei abgerutscht ist der japanische Konzern Nippon Steel & Sumitomo Metal. Die beiden japanischen Hersteller hatten sich im Oktober 2012 zusammengeschlossen und kamen 2015 zusammen auf ein Produktionsvolumen von 46,3 Millionen Tonnen Stahl, knapp 3 Millionen weniger als im Vorjahr.

Platz 4: Posco Mit einer Produktion von rund 42 Millionen Tonnen Stahl ist Posco der viertgrößte Hersteller. Das Unternehmen ist der größte südkoreanische Anbieter und macht viele Geschäfte mit China.

Platz 5: Baosteel Group Auf Platz fünf folgt ein weiterer chinesischer Konzern: Baosteel Group. Das Unternehmen mit Sitz in Shanghai produzierte knapp 35 Millionen Tonnen Stahl. Schlagzeilen machte der Hersteller im Jahr 2000 mit seinem Börsengang, der damals in China Rekorde brach.

Platz 16: Thyssen-Krupp Im Vergleich zu Arcelor-Mittal, Hesteel & Co. ist Thyssen-Krupp ein Leichtgewicht. 2015 ging es für den größten deutschen Stahlproduzent mit einer Produktion von 17,3 Millionen Tonnen aber immerhin drei Plätze hinauf auf Rang 16. Ähnlich viel produziert der Konkurrent Gerdau aus Brasilien (17 Millionen Tonnen).

Dieses Risiko hat einen Namen: Donald Trump. Mit seinen jüngsten Äußerungen zu möglichen Zöllen für ausländische Autobauer hat der designierte US-Präsident massive Sorgen in großen Teilen der deutschen Industrie vor einer Abschottung des amerikanischen Marktes vor unliebsamer Konkurrenz ausgelöst. Auch die deutsche Stahlindustrie wäre von einer solchen protektionistischen Handelspolitik der USA betroffen.

Zum einen liefert sie rund 700.000 Tonnen direkt in die Vereinigten Staaten – das ist immerhin ein Viertel der deutschen Stahlexporte außerhalb der EU. Viel entscheidender sind aber die indirekten Exporte in Form von Autos oder Maschinen, die mit 2,5 Millionen Tonnen die direkten Stahllieferungen um mehr als das Dreifache übersteigen. Damit liegen die USA auf Rang zwei der größten Abnehmer von stahlintensiven Gütern – hinter Großbritannien. Auch der britische Markt dürfte sich spätestens nach dem Austritt des Landes aus einem gemeinsamen EU-Binnenmarkt in zwei Jahren – wie gestern von der Regierung in London verkündet – deutlich verändern.

„Protektionismus ist die falsche Antwort auf die Herausforderungen für die globale Stahlindustrie“, sagte Kerkhoff. Dass die europäische Branche gerade in den vergangenen Monaten ihrerseits massiv auf Schutzmaßnahmen der EU-Kommission gegen chinesische Billigimporte gedrängt hat, ist für ihn kein Widerspruch. Antidumping- oder Antisubventionsmaßnahmen seien ein notwendiges Korrektiv und kein Protektionismus, meinte der Stahlpräsident. Deren Ziel sei es schließlich, faire Wettbewerbsbedingungen wiederherzustellen.