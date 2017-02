Milchkrise macht dem Maschinenbauer zu schaffen

Die Hinwendung zu den kleinen Mahlzeiten zwischendurch hat viel mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Das Familienleben verändert sich, gemeinsame Mahlzeiten werden zur Ausnahme. In den Schwellenländern wächst die Mittelschicht rasant und konsumiert kräftig – in wachsendem Maße auch Convenience Food wie Fertig-Pizza und Tiefkühlkuchen.

In den vergangenen Jahren hat die Gea den Nahrungsmittelbereich konsequent ausgebaut und von den großen globalen Trends wie Urbanisierung, höheren Anforderungen an die Nahrungsmittelsicherheit und verschärften Umweltauflagen profitiert. Die operative Marge des Konzerns mit zuletzt 4,7 Milliarden Euro Umsatz liegt bei rund elf Prozent – trotz weltweiter Milchkrise, die auch der Gea als einem der führenden Hersteller von Melk- und Molkereianlagen zu schaffen machte. Mit diesem Ergebnis konnte sich der Konzern deutlich von vielen anderen Sparten des deutschen Maschinenbaus abkoppeln. Vor allem die Schwellenländer bauen ihren Anteil an den Bestellungen der Gea aus, er liegt inzwischen bei 38 Prozent.

Denn bei der industriellen Lebensmittelproduktion geht es nicht nur darum, eine produktive Maschine in Gang zu halten. Es braucht auch das entsprechende Know-how, den Käse in der richtigen Konsistenz oder den Keks mit dem entsprechenden Biss herzustellen. „Gerade in den Schwellenländern ist das Wissen der Gea-Ingenieure stärker gefragt als in den Firmen der Industriestaaten“, sagte Oleas. „Die haben meist genaue Vorstellungen davon, was sie machen wollen.“

Denn über die Cremigkeit eines Joghurts entscheiden weniger die Zutaten wie Milch, Sahne und Zucker als die präzise Einstellung der Maschine. Aus diesem Grund arbeiten bei der Gea mehr Verfahrens- als Maschinenbau-Ingenieure.