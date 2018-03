 Antriebshersteller: Rolls-Royce Powersystems meldet positive Wende

Positive Bilanz beim Maschinenbauer Rolls-Royce Powersystems: Der Unternehmensertrag stieg in 2017 um mehr als die Hälfte.

Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender der Rolls-Royce Power Systems AG, spricht am 07.03.2018 während einer Pressekonferenz. (Foto: dpa) Pressekonferenz der Rolls-Royce Power Systems AG

FriedrichshafenNach einem Gewinneinbruch hat der Motorenbauer Rolls-Royce Powersystems im vergangenen Jahr die Wende geschafft. Mit einem Ergebnis von 330 Millionen britischen Pfund (rund 370 Mio Euro) sei der Ertrag 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 61 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch an seinem Hauptsitz in Friedrichshafen mit.

Der um sogenannte Hedging-Effekte von 5 Millionen Pfund bereinigte Umsatz stieg demnach um 3 Prozent auf 2,92 Milliarden Pfund. Als Hedging werden Geschäfte zur Absicherung von Wechselkursschwankungen und ähnliche finanzielle Risiken bezeichnet. Die Umsatzrendite – das Verhältnis aus Betriebsgewinn und Erlösen – erhöhte sich auf 11,3 Prozent, was einem Zuwachs um 4,1 Prozentpunkte entsprach. Der Auftragsbestand wuchs um 4 Prozent auf 2,19 Milliarden Pfund.

Dem Unternehmen sei vor allem dank des Transformationsprogramms „eine positive Wende“ gelungen, sagte Vorstandschef Andreas Schell laut Mitteilung. 2016 hatte der Gewinn um 14 Prozent abgenommen, jedoch spielte auch der gefallene Kurs des britischen Pfunds eine Rolle.

Rolls-Royce Powersystems stellt unter anderem Großmotoren und Antriebssysteme für Schiffe und schwere Fahrzeuge sowie Energieanlagen her. Der niedrige Öl- und Gaspreis sowie die geringere Zahl an Behördenaufträgen machte dem Unternehmen mit rund 10 000 Mitarbeitern zuletzt zu schaffen. Es gehört zur weltweit tätigen Rolls-Royce Group mit Sitz in Großbritannien.