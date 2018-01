Arbeitskampf im Corsa-Werk Opel erwägt Investitionsstopp

Ein Arbeitskampf in der Belegschaft des spanischen Opel-Werkes Figueruelas bei Saragossa beschäftigt den Autokonzern. Die Arbeitskräfte fordern höhere Löhne – nun stoppt Opel alle Vorbereitungen für den neuen Corsa.

Der Autokonzern erwägt einen Investitionsstopp. (Foto: Reuters) Opel

MadridIm Arbeitskampf mit der Belegschaft seines spanischen Werkes Figueruelas bei Saragossa erwägt Opel einen Investitionsstopp. Die Opel-Mutter Peugeot und Opel investierten nur in Projekte, die profitabel seien und Vereinbarungen zur Wettbewerbsfähigkeit mit einer Reduzierung von Investitionen und Fertigungskosten beinhalteten, teilte Opel am Donnerstag mit. „Ab sofort werden alle Vorbereitungen für den neuen Corsa gestoppt. Das Werk in Saragossa riskiert, keine Option für Investitionen in neue Modelle zu sein.“

Opel betreibt in Spanien drei Werke. In Figueruelas, wo der Corsa seit Jahrzehnten vom Band rollt, arbeiten 5.300 Menschen. 2017 produzierten sie bei einer 80-prozentigen Kapazitätsauslastung 382.250 Fahrzeuge. Laut Peugeot ist es aber weniger effizient als die anderen beiden spanischen Fabriken, was vor allem auf höhere Löhne, geringere Arbeitszeiten und weniger Flexibilität zurückzuführen sei. Sollte es nicht zu einer Einigung mit der Arbeitnehmerseite kommen, könnte die Produktion des Corsa in andere Werke verlagert werden, sagte eine Opel-Sprecherin in Madrid. Die Regionalregierung hat das Opel-Management zu dringenden Gesprächen aufgefordert.