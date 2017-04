Singer hat einen ungewöhnlichen Plan für Arconic

Zentrale Figuren sind bei Arconic Patricia Russo, die bis auf Weiteres den Aufsichtsrat leitet und früher Chefin des Telekomausrüsters Alcatel-Lucent war. An ihrer Seite sitzt Hess, Interims-CEO vom Konglomerat United Technologies. Der Amerikaner kam erst vor wenigen Monaten in den Aufsichtstrat von Arconic, kennt sich aus im Geschäft von den wichtigsten Kunden des Konzerns. Der 61-Jährige ist ein Luftfahrtexperte und arbeitete lange bei dem Flugzeugmotorenhersteller Pratt & Whitney, einer Tochter von United Technologies.

Die Verhandlungen dürften weiter schwierig bleiben. Neben vier Sitzen im Aufsichtsrat will Singer drei der insgesamt fünf Mitglieder eines Ausschusses im Verwaltungsrat stellen, der den neuen Vorstandschef für Arconic aussucht. Auch möchte der New Yorker die Mehrheit in einem neuen „Operations Committee“ haben, das die operativen Geschäfte des Konzerns begleiten soll.

Der Ausschuss ist eine ungewöhnliche Idee, denn der Verwaltungsrat einer Gesellschaft beaufsichtigt deren Strategie, aber nicht das Tagesgeschäft. „Die Herausforderungen von David Hess sind beängstigend“, begründete Singer den Ausschuss, der eine „Stützungsmaßnahme“ für ihn wäre und „Aktionäre beruhigen“ würde.

Wie wichtig Singer die Sache nimmt, zeigt ein Umstand: Zum ersten Mal äußerte er sich öffentlich zum Fall Arconic. Die Beteiligung gehört mit zu den größeren Positionen seines Fonds, der insgesamt 33 Milliarden Dollar verwaltet.

Auch ist sein Name spätestens seit dem Brief von Kleinfeld eng mit dem Unternehmen verbunden: In dem Schreiben spielt der Ex-Siemenschef auf eine Fußballparty von Singer im Jahr 2006 in Berlin an – um sie ranken sich nun wilde Gerüchte.