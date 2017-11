Argentinien : VW investiert 560 Millionen für SUV-Bau in Südamerika

Datum: 10.11.2017 17:25 Uhr

Volkswagen will in Argentinien in ein neues SUV-Modell investieren. Mehrere Tausend Arbeitsplätze sollen entstehen, 560 Millionen Euro werden in das Werk in Pacheco gesteckt.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Volkswagen Die Wolfsburger investieren stark in ihr Südamerika-Geschäft. (Foto: Reuters) HamburgVolkswagen investiert 560 Millionen Euro für den Bau eines neuen SUV in Argentinien. Durch das neue Geländemodell, das ab 2020 im Werk Pacheco vom Band rollen soll, entstünden dort rund 2500 Arbeitsplätze, teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit. Das Werk solle den gesamten südamerikanischen Kontinent mit dem Modell beliefern.