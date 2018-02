 Asiatische Konkurrenz für deutsche Autokonzerne: Drohende Fahrverbote für Dieselautos: „China lacht über uns“

China will zur Auto-Weltmacht aufsteigen. Automanager warnen, dass Deutschland spätestens nach dem Diesel-Fahrverbot ins Hintertreffen geraten könnte.

Der Autodesigner warnt vor der Offensive der Chinesen und einem Fahrverbot für Diesel. (Foto: Oliver Blobel für Handelsblatt) Gert-Volker Hildebrand

DüsseldorfHui Zhang mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. „Wir bieten Produkte an, um den Markt zu erobern“, sagt der der Direktor des Europageschäfts des chinesischen Elektroauto-Start-ups Nio. Zwar könne man von den deutschen Autoherstellern in Sachen mechanisches Know-how und Qualitätsbewusstsein noch viel lernen.

Aber: „Wir wollen mehr als ein Autounternehmen sein“, erklärte Zhang bei der Handelsblatt Asia Business Insights, einer hochkarätigen Konferenz zum Austausch zwischen der deutschen und der asiatischen Wirtschaft.

Die Autos, die Nio bauen will, sollen so etwas wie rollende Smartphones sein – mit Apps, Cloud-Computing und digitalen Services. Von den mehr als hundert chinesischen Start-ups im Autobereich gilt Nio als eines der Vielversprechendsten. Denn hinter der Firma um den Selfmade-Milliardär und Nio-Gründer William Li steht gleich ein ganzes Konglomerat aus 56 Investoren. Darunter so klingende Namen wie der Computer-Hersteller Lenovo oder Tencent, Chinas Pendant zu Facebook.

Das Ziel von Nio ist klar: Die Firma will zur weltweiten Nummer eins bei Elektroautos aufsteigen. Eine Kampfansage, die man mittlerweile auch in Deutschland ernst nimmt. Denn dem Neuling aus Fernost kommt die radikale Industriepolitik der kommunistischen Regierung in Peking zu Gute. Ab 2019 greifen in China für alle Hersteller verbindliche Quoten bei Elektroantrieben.

Dadurch sind auch die lokalen Joint-Venture-Partner von VW, Daimler und BMW gezwungen, in China massiv in Elektromobilität zu investieren.

Das ist der neue China-Knaller Elektro-SUV im XXL-Format 1 von 8 Nio hat es eilig. Sehr eilig sogar. Im Frühjahr demonstrierte das chinesische Start-up mit dem EP9 seine Kraft: Für eine Nürburgring-Nordschleifenrunde reichten dem Elektrosportwagen 6:45,9 Sekunden. Jetzt hat der Autobau-Newcomer in Shanghai mit dem ES8 sein erstes massentaugliches Serienmodell vorgestellt, das in gleich mehrfacher Weise aufhorchen lässt. Futuristische Hülle 2 von 8 Beim „Nio Day“ mit 7.000 Gästen in Shanghai wurde mit dem ES8 ein mit leicht futuristischen Details garnierter doch letztlich recht konventionell gezeichneter Fünf-Meter-SUV vorgestellt, unter dessen massentauglichem Blechkleid ein potenter Elektroantrieb steckt. 350 Kilometer Reichweite 3 von 8 Dieser soll mit 480 kW/644 PS und 840 Newtonmeter Drehmoment eine Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in 4,4 Sekunden erlauben. Weniger atemberaubend: die Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Dank einer 70-kWh-Batterie sollen Reichweiten von rund 350 Kilometer möglich sein. Batterien werden gewechselt 4 von 8 Über Aufladezeiten müssen sich ES8-Kunden, sie sich für ein optionales Batterietauschsystem entscheiden, keine Gedanken machen. Wie einst beim 2013 aufgelösten Unternehmen Better Place will auch Nio in einer Wechselstation die Traktionsbatterie in nur drei Minuten tauschen. Wer sich für diese Lösung entscheidet, bezahlt monatlich 165 Euro für das Batterieleasing. Luxus zum Einstiegspreis 5 von 8 Da der Kunde die Batterie nicht kauft, verringert sich der Preis für das Auto um 13.000 auf rund 45.000 Euro. Bis 2020 sollen in China, der vorläufig einzige Markt für den ES8, über 1.000 Swap-Stationen entstehen. Der Batterietausch ermöglicht vor allem Laternenparkern, das Fahrzeug trotz fehlender Ladeinfrastruktur im Alltag zu nutzen. Viel Platz 6 von 8 Darüber hinaus zeichnet sich der bereits für das kommende Jahr angekündigte ES8 durch einen über drei Meter langen Radstand und ein entsprechend üppiges Raumangebot aus. Dank Oberklasseformat bietet das SUV drei Sitzreihen mit sieben Sitzgelegenheiten. Alternativ lässt sich das Fahrzeug zum Zweisitzer mit XXL-Laderaum wandeln. Außerdem soll der Stromer mit einem zur Liege wandelbaren Beifahrersitz oder einer Luftfederung gehobenes Komfortniveau bieten. Viele Assistenten 7 von 8 Schließlich kündigt Nio für den ES8 auch eine Vielzahl nicht näher spezifizierter Assistenzsysteme an. Die Überwachungstechnik besteht unter anderem aus einer Mehrfeld-Front- und vier Surround-Kameras, Radarsystem, zwölf Ultraschallsensoren und einer Fahrerüberwachungskamera.

Denn China ist der größte Automarkt der Welt. Alleine Daimler verkaufte im vergangenen Jahr im Reich der Mitte fast 600.000 Autos. China ist damit zum dritten Mal in Folge der wichtigste Absatzmarkt für die Stuttgarter. Wie kein anderes Land der Welt setzt das Riesenreich auf den Durchbruch der Elektromobilität und betreibt dafür mit Quoten und Subventionen eine forsche Industriepolitik.

Gert-Volker Hildebrand ist daher alarmiert. Der Manager kennt sowohl die deutsche wie auch die chinesische Autoindustrie aus erster Hand. Hildebrand war lange für das Design der BMW-Tochtermarke Mini verantwortlich, dann arbeitete er sieben Jahre für Qoros, einen chinesischen Autohersteller, der mit großen Ambitionen gestartet war, letztlich mit seiner Expansion scheiterte. Auch einige Nio-Manager haben dort ihr Handwerk gelernt.

Hildebrand sieht die staatlich subventionierte E-Auto-Offensive von Peking als Gefahr für die deutsche Autoindustrie. Noch gefährlicher sei aber die seiner Ansicht nach fehlende Industriepolitik in Deutschland. „Gestern haben erstmal die Sektkorken in China geknallt“, ätzt Hildebrand. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach Städte und Kommunen prinzipiell Fahrverbote aussprechen können, um die Grenzwerte für Stickoxide einzuhalten, werde Deutschland deindustrialisieren.

„Das ist der beginnende Selbstmord“, fürchtet Hildebrand. „China lacht über uns“. Er ist überzeugt: „Wir wurden enteignet mit dieser Diesel-Geschichte. Die Industrie wurde kastriert und die Ehre in der Brust der Ingenieure wurde herausgerissen“. Das könne sich Deutschland nicht leisten.

Und zu allem Überfluss sei jetzt auch noch „Mercedes weg“, sagt Hildebrand flapsig überspitzt. Dass der chinesische Autokonzern Geely fast zehn Prozent der Daimler-Aktien kaufte und so zum größten Aktionär der Schwaben aufstieg, markiert für Hildebrand eine Zeitenwende.

„Jetzt sind die Verbraucher wirklich die Dummen“

Die Ambitionen von Geely seien strategischer Natur. „Der Mercedes wird künftig von Osten nach Westen verschifft und nicht vom Westen in den Osten“, prophezeit Hildebrand. Statt zu jammern, sollte die deutsche Politik handeln, fordert der Autodesigner: „Wir dürfen unsere Industrie nicht ausverkaufen“.

Nio-Manager Hui Zhang widerspricht. „Wir sind in der Geschäftswelt, nicht in der Ideologiewelt“. Wenn sich Geely mit 9,7 Prozent an Daimler beteiligt, führe das nicht zur „Vernichtung der Arbeitsplätze in Deutschland“, so Zhang. „Wir respektieren Deutschland“, sagt der Manager. Man habe großen Respekt vor den deutschen Autoherstellern. Klar sei aber auch: Diese müssten sich dem Wettbewerb stellen. Und den will Nio gewinnen, daran lässt er keinen Zweifel.