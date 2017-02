Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Eine Trennung wird immer wieder durchgespielt

Die Marinesparte wird zudem immer wieder mit Korruptions- und Bestechungsskandalen in Verbindung gebracht. So war im November bekannt geworden, dass die israelische Staatsanwaltschaft einen U-Boot-Vertrag mit Thyssen-Krupp unter die Lupe nimmt. Eigene Untersuchungen von Thyssen-Krupp hätten bislang aber noch keine konkreten Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Konzerns ergeben, teilte Compliance-Chef Donatus Kaufmann mit.

Im Konzern gibt es schon seit längerem Überlegungen, sich von der Marinesparte zu trennen. Ein möglicher Verkauf ist jedoch bislang am Preis gescheitert, so hatte Thyssen-Krupp bislang mindestens zwei Milliarden Euro gefordert. Doch das war noch vor dem gescheiterten Milliardendeal in Australien. Branchenkreise gehen davon aus, dass die Sparte inzwischen günstiger zu haben wäre. Allerdings muss sich auch erst einmal ein genehmer Käufer finden. Denn die Bundesregierung hat bei sensiblen Geschäften rund um Rüstungsgüter ein gewichtiges Wort mitzureden.

Am Freitag begrüßte das Bundesverteidigungsministerium jedenfalls die Nachricht aus Norwegen. „Das bedeutet, dass Deutschland seine bisherige Planung bei der Beschaffung neuer U-Boote deutlich vorzieht.“ Die norwegische Entscheidung werde dazu beitragen, eine zukunftsweisende Schlüsseltechnologie für die nächsten Jahrzehnte in Deutschland zu sichern. Es sei vereinbart worden, dass wichtige Anteile durch die norwegische Industrie geleistet werden.

Thyssen-Krupp Marine Systems beschäftigt in Kiel, Hamburg und Emden rund 3200 Mitarbeiter. Neben Norwegen bewirbt sich die Sparte noch um einen U-Boot-Auftrag aus Indien und für den Bau von Kriegsschiffen der deutschen Marine. Die Werften gehören bei Thyssen-Krupp neben dem Anlagenbau zur Sparte Industrial Solutions. Diese soll nach einem Rückgang der Aufträge neu aufgestellt werden.