Bei GM und Chrysler geht es klassisch zu

Da spielen auch die deutschen Marken mit: Volkswagen präsentiert erstmals den speziell auf den US-Markt zugeschnittenen verlängerten Geländewagen Tiguan Allspace. Außerdem ist der VW Atlas zu sehen, ein wuchtiger SUV, in erster Linie für die USA gedacht und wegen seiner Größe alles andere als ein europäisches Auto. Audi geht in Detroit in die Höhe und präsentiert dort einen SUV auf der Basis des A8, das neue Geländemodell Q8. „Der Q8 eröffnet ein neues Segment, er verbindet einen SUV mit Luxus. Damit werden wir neue Kunden erreichen“, sagte Audi-Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter.

Etwas mehr europäisches Format zeigen BMW mit dem neuen 5er und Mercedes mit dem E-Klasse Coupé.

Bei General Motors (GM) wird es sehr klassisch zugehen. Der einstmals größte Automobilhersteller der Welt präsentiert eine Neuauflage seines großen Geländewagens Chevrolet Traverse. Fiat Chrysler belebt unter anderem den Jeep Wagoneer wieder und kündigt dazu an, in den kommenden Jahren 2000 Jobs in den USA zu schaffen.

Für die japanischen Hersteller hat der US-Markt extrem große Bedeutung, so betreibt Toyota dort fast ein Dutzend Produktionsstätten und andere Niederlassungen. Die Japaner zeigen auf der Motor Show ihren neuen Camry, für sie so etwas wie ein Brot-und-Butter-Auto in den USA.

Nach dem Dieselskandal von Volkswagen alles andere als eine Überraschung: Der Dieselmotor wird in Detroit keine besonders große Rolle spielen. Die Deutschen sind mit dieser Antriebsart auf dem Rückzug. So will etwa Audi künftig nur noch ein einziges Modell mit Dieselantrieb in den USA verkaufen.

Volkswagen hat dem Diesel in den Vereinigten Staaten voll und ganz abgeschworen. „Wir gehen derzeit davon aus, dass wir in den USA keine neue Dieselfahrzeuge anbieten“, hatte Markenchef Herbert Diess bereits im November unmissverständlich klargemacht. Die Abgasvorschriften seien in den USA so streng, dass die Umrüstung viel zu teuer werde. Die Lücke sollen später einmal Elektromodelle auffüllen. Doch bis es soweit ist, dominieren in Detroit die Benziner.